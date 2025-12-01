हिमाचल: पंचायत में नशे के विरुद्ध बनेंगी नार्को समन्वय समिति, एक पुलिस कर्मी व शिक्षक होंगे सदस्य सचिव

जागरण संवाददाता, मंडी। नशामुक्त हिमाचल की दिशा में प्रदेश सरकार के निर्देशों के अनुरूप नशामुक्त मंडी अभियान चलाया जा रहा है। इसमें पंचायतों की समितियों में एक पुलिस कर्मी व एक शिक्षक सदस्य सचिव होंगे। पंचायतों में एनकार्ड की बैठकें होंगी और दिसंबर के तीसरे सप्ताह में वाकथान होगी।



सोमवार को नार्को समन्वय समिति (एनकॉर्ड) की मासिक समीक्षा बैठक में यह आदेश उपायुक्त मंडी ने जारी किए। उन्होंने बैठक में पंचायत स्तर पर नशा निवारण समितियों के गठन की प्रगति की भी समीक्षा की गई।

पंचायत स्तर पर नार्को समन्वय समितियों की बैठकें होंगी इसके तहत पंचायत स्तर पर समन्वय समितियां गठित की जा रही हैं। इन समितियों के सहयोग से दिसंबर माह के तीसरे, चौथे व अंतिम सप्ताह में वॉकथान का आयोजन किया जाएगा। पाठशालाओं में खेल प्रतियोगिताएं होंगी। इसके अतिरिक्त जनवरी, 2026 में पहले सप्ताह के मंगलवार, बुधवार और वीरवार को पंचायत स्तर पर नार्को समन्वय समितियों की बैठकें आयोजित की जाएंगी।

ईमेल या व्हाट्सएप पर करें शिकायत उन्होंने कहा कि नागरिक नशे के सेवन, तस्करी या अन्य नशा संबंधित गतिविधियों वाले हॉट स्पॉट की जानकारी सीधे ईमेल dcmandi33@gmail.com या व्हाट्सएप नंबर 9317221001 पर भेज सकते हैं। सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।

नशा मुक्ति हेल्पलाइन नंबर भी एक्टिव उपायुक्त ने कहा कि “ड्रग फ्री हिमाचल” एप और 1800-11-0031, 1933 तथा 14446 नशा मुक्ति हेल्पलाइन नंबरों पर कोई भी व्यक्ति नशे की रोकथाम, परामर्श और उपचार संबंधी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। नशीले पदार्थों की बिक्री व सेवन पर रोक के लिए एक मजबूत निगरानी तंत्र की अहम भूमिका रहती है। उन्होंने ड्रग निरीक्षक को प्रतिबंधित दवाइयों की अवैध बिक्री रोकने के लिए नियमित अंतराल पर केमिस्ट शॉप का निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए।