    'कांग्रेस बेरोजगारों की दुश्मन, हिमुडा में 55% पद खत्म...', डॉ. राजीव बिंदल का सुक्खू सरकार पर तीखा हमला

    By rohit nagpal Edited By: Anku Chahar
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 05:20 PM (IST)

    भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने कांग्रेस सरकार पर बेरोजगारों का दुश्मन होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने हिमुडा विभाग में 327 पदों को समाप्त कर दिया है जो कि कुल पदों का 55% से अधिक है। बिंदल ने सरकार पर तालाबंदी करने और युवाओं को केवल 4500 रुपये प्रति माह पर मित्र बनाने का भी आरोप लगाया।

    BJP ने हिमाचल प्रदेश सरकार पर बेरोजगारों का दुश्मन होने के आरोप लगाया है (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, शिमला। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ राजीव बिंदल ने वर्तमान कांग्रेस सरकार को बेरोजगारों का दुश्मन करार देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। हिमुडा विभाग के 633 पदों मे से 327 पद समाप्त कर दिए हैं। यह लगभग कुल पदों के 55 फीसद से अधिक पद है, इनका एक अधिसूचना से रद्द कर दिया गया।

    पहले तो कांग्रेस सरकार तालाबंदी की सरकार बनी, स्कूल कॉलेज, पटवार सर्कल, सब तहसील और संस्थाओं को बंद किया। अब तो पूरे पूरे विभाग ही बंद करने पर आ गई है। डॉ बिंदल ने हैरानी जताते हुए कहा कि 327 युवाओं की नौकरी खाने के बाद, एक व्यक्ति के लिए एडवाइजर का पद सृजित किया गया।

    अगर पदों की बात करें तो सीनियर असिस्टेंट के 58 में से 42 पद, क्लर्क 24 में से 24, डिविजनल अकाउंटेंट 7 में से 7, स्टेनो टाइपिस्ट 9 में से 9 और सर्वेयर 8 में से 8 पद समाप्त कर दिए गए, कई पद समाप्ति अभियान में तो सरकार की 100 फीसद स्ट्राइक रेट रही है। डॉ बिंदल ने कहा कि सिरमौर हिमाचल प्रदेश का पिछड़ा हुआ इलाका है।

    वहां से भी इस विभाग का डिवीजन बंद कर दिया गया। हैरानी की बात यह है कि इस विभाग के मंत्री इस डिवीजन को अपने इलाके में ले गए। सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा कि सरकार ने डेढ़ लाख सुजीत पदों को एक ही अधिसूचना से समाप्त कर दिया, नौकरी देने वाला संस्थान बंद कर दिया और मजाक के नाम पर युवाओं को 4500 रुपए प्रति माह का मित्र बना दिया।

    कहीं जगह रोगी, वन, पशु, बिजली इस प्रकार की मित्र नौकरियां देने का प्रयास किया जा रहा है। वर्तमान सरकार में आउटसोर्स एवं रेगुलर भर्तियां बंद हो चुकी है अब तो युवा ट्रेनी बनकर रह गया है।