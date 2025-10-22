हिमाचल में अब प्रिंसिपल नहीं अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी करेगी डॉक्टरों की नियुक्ति, रेजिडेंट डाॅक्टर नीति-2025 लागू

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य रेजिडेंट डाक्टर नीति-2025 को लागू कर दिया है। नई नीति के तहत अब सीनियर व जूनियर रेजिडेंट डाक्टरों की नियुक्ति मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल नहीं करेंगे।

अब अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी नेरचौक (मंडी) द्वारा लिखित परीक्षा और काउंसिलिंग के आधार पर इनकी नियुक्ति की जाएगी। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग की सचिव ने अधिसूचना जारी कर दी है।

अभी मेडिकल कॉलेज में करना पड़ता था आवेदन

अभी तक वरिष्ठ व कनिष्ठ रेजिडेंट डाक्टरों की नियुक्ति के लिए उन्हें मेडिकल कालेजों में आवेदन करना पड़ता था। इसके बाद प्रिंसिपल उनकी नियुक्ति करते थे।

खाली रह रही थी सीटें

ऐसे में कई मेडिकल कालेजों में आवेदन करते थे जिस कारण काफी तादाद में सीट खाली रह रही थीं। अब ऐसा नहीं होगा और अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी के माध्यम से ही आवेदन और काउंसलिंग के आधार पर नियुक्ति एक ही जगह से होगी। इसके अलावा अन्य कोई बदलाव नहीं किया गया है।