हिमाचल में अब प्रिंसिपल नहीं अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी करेगी डॉक्टरों की नियुक्ति, रेजिडेंट डाॅक्टर नीति-2025 लागू
हिमाचल प्रदेश सरकार ने रेजिडेंट डॉक्टर नीति-2025 लागू की है। अब सीनियर और जूनियर रेजिडेंट डॉक्टरों की नियुक्ति मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल नहीं, बल्कि अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी करेगी। यह नियुक्ति लिखित परीक्षा और काउंसलिंग के माध्यम से होगी। पहले मेडिकल कॉलेजों में आवेदन करना होता था, जिससे सीटें खाली रह जाती थीं। अब एक ही जगह से नियुक्ति होगी, जिससे यह समस्या दूर होगी।
राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य रेजिडेंट डाक्टर नीति-2025 को लागू कर दिया है। नई नीति के तहत अब सीनियर व जूनियर रेजिडेंट डाक्टरों की नियुक्ति मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल नहीं करेंगे।
अब अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी नेरचौक (मंडी) द्वारा लिखित परीक्षा और काउंसिलिंग के आधार पर इनकी नियुक्ति की जाएगी। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग की सचिव ने अधिसूचना जारी कर दी है।
अभी मेडिकल कॉलेज में करना पड़ता था आवेदन
अभी तक वरिष्ठ व कनिष्ठ रेजिडेंट डाक्टरों की नियुक्ति के लिए उन्हें मेडिकल कालेजों में आवेदन करना पड़ता था। इसके बाद प्रिंसिपल उनकी नियुक्ति करते थे।
खाली रह रही थी सीटें
ऐसे में कई मेडिकल कालेजों में आवेदन करते थे जिस कारण काफी तादाद में सीट खाली रह रही थीं। अब ऐसा नहीं होगा और अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी के माध्यम से ही आवेदन और काउंसलिंग के आधार पर नियुक्ति एक ही जगह से होगी। इसके अलावा अन्य कोई बदलाव नहीं किया गया है।
सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर के लिए होगी लिखित परीक्षा
सीनियर रेजिडेंट के लिए लिखित परीक्षा जबकि जूनियर रेजिडेंट के लिए वाक-इन इंटरव्यू किए जाएंगे। वरिष्ठ रेजिडेंट व ट्यूटर के लिए तीन वर्ष, जबकि जूनियर रेजिडेंट के लिए एक वर्ष और अधिकतम छह माह का विस्तार दिया जा सकेगा।
