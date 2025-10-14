हिमाचल में बिना प्रधानाचार्य के 900 स्कूल, कांप्लेक्स प्रणाली पर उठे सवाल; तबादला व पदोन्नति अवधि पर भी बिफरे शिक्षक

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश में राज्य सरकार की कांप्लेक्स स्कूल प्रणाली पर राजकीय अध्यापक संघ ने गंभीर सवाल उठाए हैं। संघ का कहना है कि प्रदेश के 900 स्कूलों में प्रधानाचार्य के पद रिक्त हैं। ऐसे में जब प्रधानाचार्य का पद ही रिक्त है, तो इस प्रणाली की सफलता कैसे संभव है?

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ की राज्य कार्यकारिणी की वर्चुअल बैठक प्रदेश अध्यक्ष नरोतम वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में मुख्य संरक्षक नरेश महाजन, कैलाश ठाकुर, महासचिव संजीव ठाकुर, वरिष्ठ उप प्रधान सुरेश नरयाल, पंकज जिला हमीरपुर प्रधान राज कुमार, चंबा प्रधान परस राम, कांगड़ा प्रधान नरेश धीमान, मंडी प्रधान अश्वनी गुलेरिया, शिमला प्रधान महावीर कैंथला, सिरमौर प्रधान हरदेव ठाकुर सहित कुल 25 अध्यापकों ने भाग लिया।

कांप्लेक्स प्रणाली का सारा दारोमदार प्रधानाचार्य पर संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि कांप्लेक्स प्रणाली में स्कूलों का सारा दारोमदार प्रधानाचार्य के कंधों पर आ गया है, जबकि प्रदेश के अधिकांश स्कूलों में प्रधानाचार्य के पद रिक्त पड़े हैं। इससे शिक्षा के क्षेत्र में गिरावट आने की आशंका है। उन्होंने मांग की कि प्रधानाचार्य, मुख्याध्यापक, टीजीटी, स्कूल प्रवक्ता, न्यू और जेबीटी तथा सीएंडवी वर्ग से संबंधित सभी पदोन्नतियों को तुरंत लागू किया जाए।

खाली पदों को तुरंत भरे सरकार सभी पदाधिकारियों ने एक संयुक्त बयान में कहा कि यदि कांप्लेक्स प्रणाली को सही तरीके से लागू करना है, तो स्कूलों में प्रधानाचार्यों के खाली पदों को तुरंत भरा जाना चाहिए। उन्होंने नई शिक्षा नीति के तहत लागू किए गए इस सिस्टम में प्रधानाचार्यों के कंधों पर क्लस्टर की देखरेख की जिम्मेदारी होने की बात भी उठाई। इसके साथ ही कर्मचारियों के लंबित डीए और एरियर की बकाया राशि को तुरंत जारी करने की मांग की गई।