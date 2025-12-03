हिमाचल सरकार ने तीन साल में 35,687 महिलाओं को दिए 1500 रुपये, ऊना में आंकड़ा सबसे ज्यादा

राज्य ब्यूरो, धर्मशाला। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत हिमाचल प्रदेश में कुल 35,687 लाभार्थी पंजीकृत हैं। विधायक सुधीर शर्मा के प्रश्न के लिखित उत्तर में सरकार ने सदन में यह जानकारी दी। इसमें बताया गया कि महिलाओं को योजना के तहत धनराशि का भुगतान बजट उपलब्धता के अनुसार चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें