हिमाचल: CM सुक्खू और विधानसभा अध्यक्ष में एक घंटे से ज्यादा मंत्रणा, क्या मंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष पद पर बनी बात?

राज्य ब्यूरो, शिमला। दिवाली से दो दिन पहले विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया सचिवालय पहुंचे और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात की। करीब एक घंटे से अधिक समय तक चली मुलाकात के कई तरह के मायने निकाले जा रहे हैं।



आने वाले दिनों में कांग्रेस अध्यक्ष पद पर नियुक्ति होनी है। इसके अतिरिक्त प्रदेश मंत्रिमंडल में एक पद रिक्त पड़ा हुआ है और मंत्रिमंडल से एक मंत्री के स्थान पर किसी अन्य वरिष्ठ कांग्रेस विधायक को मंत्रिमंडल में स्थान मिल सकता है।



इस तरह की सभी राजनीतिक संभावनाओं के दृष्टिगत मुख्यमंत्री व विधानसभा की मुलाकात को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष हाल ही में विदेश दौरे से लौटे हैं। इस बीच उनकी मुख्यमंत्री के साथ लंबी मंत्रणा हुई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दो साल का कार्यकाल बचा है सरकार का हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार दिसंबर में तीन साल का कार्यकाल पूरा कर लेगी। इसके बाद दो साल का कार्यकाल ही बाकी रहेगा। ऐसे में कांग्रेस सरकार मंत्रिमंडल विस्तार पर फैसला कर सकती है। अभी मंत्रिमंडल में एक पद खाली है।