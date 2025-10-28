हिमाचल पुलिस की पदोन्नति परीक्षा का शेड्यूल तय, रविवार को सर्वर क्रैश होने से स्थगित हो गया था टेस्ट
हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग में आरक्षी से मुख्य आरक्षी पदोन्नति के लिए बी-वन परीक्षा 9 नवंबर को होगी। दो शिफ्टों में 877 पदों के लिए 4461 आरक्षी भाग लेंगे। डीजीपी अशोक तिवारी ने आदेश जारी किए। इससे पहले, सर्वर क्रैश होने से रविवार को परीक्षा स्थगित हो गई थी, जिसे अब ठीक कर दिया गया है।
राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग में आरक्षी से मुख्य आरक्षी पदोन्नति के लिए बी-वन (बी-1 टेस्ट) परीक्षा 9 नवंबर को आयोजित होगी। दो शिफ्टों में यह परीक्षा आयोजित होगी। 877 पदों के लिए आयोजित होने वाली यह परीक्षा 14 केंद्रों में होगी। इसमें 4461 आरक्षी लेंगे भाग लेंगे।
दो सत्र में होगी परीक्षा
पहली शिफ्ट 10:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक होगी, जबकि दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक दूसरी शिफ्ट में परीक्षा आयोजित होगी। प्रातः कालीन सत्र में 2,696 उम्मीदवारों और सायंकालीन चरण में 1,765 उम्मीदवारों को परीक्षा देने बुलाया गया है।
डीजीपी ने जारी किए आदेश
सर्वर क्रैश होने से स्थगित हुई थी परीक्षा
इससे पहले बीते रविवार को यह परीक्षा आयोजित की गई थी। सॉफ्टवेयर में तकनीकी खराबी आने व सर्वर क्रैश होने की वजह से इस परीक्षा स्थगित कर दिया गया था। सुबह के सत्र में परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए बैठे थे। कंप्यूटर स्क्रीन पर पेपर खुला।
पहले सॉफ्टवेयर ठीक से काम कर रहा था, लेकिन अचानक इसमें तकनीकी खामी आना शुरू हो गई। सर्वर फेल हो गया। जिसके चलते कंप्यूटर हैंग होना शुरू हो गए।
अपने आप ही लग रहे थे प्रश्नों पर टिक
परीक्षा में बहु विकल्पीय प्रश्न पूछे गए थे, सही विकल्प पर टिक करने के बाद सारे विकल्पों पर अपने आप ही टिक लग रहे थे। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कारपोरेशन( एचपी-एसइडीसी) के टेक्निकल स्पोर्ट से यह परीक्षा आयोजित की गई थी। इसमें जो तकनीकी खामी आई थी उसे दुरुस्त कर दिया गया है।
