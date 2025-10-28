हिमाचल पुलिस की पदोन्नति परीक्षा का शेड्यूल तय, रविवार को सर्वर क्रैश होने से स्थगित हो गया था टेस्ट

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग में आरक्षी से मुख्य आरक्षी पदोन्नति के लिए बी-वन (बी-1 टेस्ट) परीक्षा 9 नवंबर को आयोजित होगी। दो शिफ्टों में यह परीक्षा आयोजित होगी। 877 पदों के लिए आयोजित होने वाली यह परीक्षा 14 केंद्रों में होगी। इसमें 4461 आरक्षी लेंगे भाग लेंगे।

दो सत्र में होगी परीक्षा पहली शिफ्ट 10:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक होगी, जबकि दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक दूसरी शिफ्ट में परीक्षा आयोजित होगी। प्रातः कालीन सत्र में 2,696 उम्मीदवारों और सायंकालीन चरण में 1,765 उम्मीदवारों को परीक्षा देने बुलाया गया है।