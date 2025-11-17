हिमाचल पंचायत चुनाव पर बड़ा अपडेट, निर्वाचन आयोग ने पंचायतों की सीमाओं में बदलाव पर लगाई रोक; ...तो तय समय पर होगी वोटिंग?

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत और नगर निकायों की सीमाओं में किसी भी तरह के बदलाव पर रोक लगा दी है। इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से अधिसूचना जारी की गई है।



इसमें आदर्श चुनाव आचार संहिता का हवाला दिया गया है, जिसके तहत जब निर्वाचन प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाता है तो सीमाओं को फ्रीज कर दिया जाता है। उसके बाद किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया जा सकता है। अधिसूचना में कहा गया है कि अब किसी भी तरह का नगर निकायों और पंचायत को लेकर बदलाव नहीं होगा।

चुनाव तय समय पर होने की बढ़ी संभावना राज्य निर्वाचन आयोग के इस आदेश से चुनाव तय समय पर होने की संभावना बढ़ गई है। सरकार ने पंचायतों की सीमाओं में बदलाव की मंजूरी दी थी। वहीं, अब निर्वाचन आयोग ने इस पर रोक लगा दी है।

सारी प्रक्रिया पर लगी रोक प्रदेश सरकार ने शनिवार को नादौन नगर पंचायत और ऊना नगर निगम के क्षेत्र में बदलाव को लेकर 20 दिन का समय आपत्तियों के लिए दिया था। जिसमें प्रभावितों से आपत्तियां मांगी गई थी, ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना जारी करने के साथ ही सारी प्रक्रिया पर रोक लग गई है।