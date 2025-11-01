हिमाचल में पंचायत चुनाव से पहले बड़े प्रशासनिक फेरबदल की तैयारी, IAS सहित कई HAS अधिकारी भी बदलेंगे; 14 नवंबर के बाद निर्णय

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव से पहले बड़े प्रशासनिक फेरबदल की तैयारी है। 14 नवंबर के बाद यह फेरबदल किया जाएगा। कार्मिक विभाग ने इस संदर्भ में आवश्यक तैयारी शुरू कर दी है। राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए जिला स्तर पर मतदाता सूची बनाने का कार्य अंतिम चरण में है। इसी कारण अधिकारियों के तबादले अभी नहीं किए गए हैं।

14 नवंबर के बाद तबादले संभव राज्य चुनाव आयोग 14 नवंबर को पंचायत चुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची जारी करेगा, जिसके बाद तबादले संभव हैं। पिछले एक सप्ताह से इस विषय पर गहन विचार-विमर्श चल रहा है। सरकार ने हाल ही में पदोन्नति प्राप्त कर एचएएस में आए छह अधिकारियों के नियुक्ति आदेश जारी किए हैं।

आईपीएस अधिकारियों की भी होंगी ट्रांसफर सूत्रों के अनुसार, अब पुलिस अधीक्षक, एसडीएम और डीएसपी स्तर के अधिकारियों के तबादले की योजना बनाई जा रही है। सरकार आइएएस अधिकारियों के साथ-साथ आइपीएस अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारियां सौंपने की तैयारी कर रही है।