    हिमाचल: सोलन घूमने आए अंबाला के स्कूली बच्चों की बस दुर्घटनाग्रस्त, पहाड़ी मार्ग पर ब्रेक हुई फेल

    By Jagran News Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 12:01 PM (IST)

    शनिवार को सोलन, हिमाचल प्रदेश में अंबाला के एक स्कूल की बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। सलोगड़ा हर्ट रोड पर ब्रेक फेल होने से यह हादसा हुआ। बस में लगभग 50 बच्चे सवार थे, जो मोहन हेरिटेज पार्क जा रहे थे। चालक की सूझबूझ से बस खाई में गिरने से बच गई, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। बच्चों को मामूली चोटें आईं।

    Hero Image

    हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में दुर्घटनाग्रस्त अंबाला की स्कूल बस। जागरण

    संवाद सहयोगी, सोलन। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में शनिवार सुबह एक स्कूल बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। सलोगड़ा हर्ट रोड पर यह हादसा हुआ। यह हरियाणा के अंबाला के निजी स्कूल के बच्चों की बस थी। पहाड़ी मार्ग पर हुए हादसे से बच्चे बुरी तरह से सहम गए। 

    हवा में लटक गए थे टायर

    बस के अगले टायर सड़क से हवा में लटक गए। हादसे के दौरान बच्चे बुरी तरह से सहम गए।   बस में मौजूद स्टाफ ने बच्चों को तुरंत सुरक्षित बाहर निकाला।

    हरियाणा अंबाला का है स्कूल

    लाल गीता विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल टिपला अंबाला के बच्चे शैक्षणिक भ्रमण पर मोहन हेरिटेज पार्क की ओर जा रहे थे। इसी दौरान स्कूली बच्चों से भरी बस की अचानक ब्रेक फेल हो गई।

    बच्चों में मची अफरा तफरी

    बस में मौजूद बच्चों और शिक्षकों में अफरा-तफरी मच गई, लेकिन चालक की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया। बस में करीब 50 बच्चे सवार बताए जा रहे हैं। 

    चालक की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा

    बताया जा रहा है कि चालक ने तुरंत स्थिति को देखते हुए बस को सड़क की ऊंचाई की ओर मोड़ दिया, जिससे बस 400 फीट गहरी खाई में गिरने से बच गई। 

    घटना में कोई गंभीर घायल नहीं हुआ। बच्चों को मामूली चोटें आई हैं। बच्चों को सुरक्षित दूसरी बसों में बैठाकर आगे भेजा गया। 

    चार से पांच बसों में घूमने आए थे बच्चे

    जानकारी के अनुसार चार से पांच बसों में स्कूली बच्चे घूमने के लिए आए थे, जिनमें से एक बस की ब्रेक फेल होने से यह हादसा हुआ।

