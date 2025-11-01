हिमाचल: सोलन घूमने आए अंबाला के स्कूली बच्चों की बस दुर्घटनाग्रस्त, पहाड़ी मार्ग पर ब्रेक हुई फेल

संवाद सहयोगी, सोलन। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में शनिवार सुबह एक स्कूल बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। सलोगड़ा हर्ट रोड पर यह हादसा हुआ। यह हरियाणा के अंबाला के निजी स्कूल के बच्चों की बस थी। पहाड़ी मार्ग पर हुए हादसे से बच्चे बुरी तरह से सहम गए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हवा में लटक गए थे टायर बस के अगले टायर सड़क से हवा में लटक गए। हादसे के दौरान बच्चे बुरी तरह से सहम गए। बस में मौजूद स्टाफ ने बच्चों को तुरंत सुरक्षित बाहर निकाला। हरियाणा अंबाला का है स्कूल लाल गीता विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल टिपला अंबाला के बच्चे शैक्षणिक भ्रमण पर मोहन हेरिटेज पार्क की ओर जा रहे थे। इसी दौरान स्कूली बच्चों से भरी बस की अचानक ब्रेक फेल हो गई।