हिमाचल के सरकारी स्कूल में बच्चे की पिटाई का एक और मामला, शिक्षक ने पहली कक्षा के छात्र को पीटा, थाने पहुंचे अभिभावक
शिमला के रोहड़ू में एक सरकारी स्कूल के शिक्षक पर पहली कक्षा के छात्र को बेरहमी से पीटने का आरोप लगा है, जिससे छात्र के कान पर चोट आई है। अभिभावकों ने एसडीपीओ रोहड़ू से शिकायत की है। जख्मी कान का वीडियो वायरल हो रहा है। स्कूल प्रबंधन समिति ने मामले की गंभीरता को देखते हुए बैठक बुलाई, लेकिन पीड़ित छात्र और उसके अभिभावक अनुपस्थित रहे। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
दशमी रावत, रोहड़ू (शिमला)। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में बच्चे की पिटाई का एक और मामला सामने आया है। शिमला जिले के रोहड़ू उपमंडल के गावणा स्कूल में शिक्षिका द्वारा छात्र को पीटने के मामले के बाद अब एक और स्कूल में छात्र की पिटाई का आरोप लगा है। उपमंडल के ही सुंगरी के खड्डापानी राजकीय प्राथमिक विद्यालय में पढ़ा रहे एक शिक्षक पर आरोप लगे हैं कि पहली कक्षा के छात्र की बेरहमी से पिटाई की गई है।
इस दौरान छात्र के कान पर घाव तक बन गया है। यह आरोप छात्र के अभिभावकों ने लगाए हैं। अभिभावकों ने एसडीपीओ रोहड़ू को मामले की शिकायत दी है।
छात्र के जख्मी कान का वीडियो वायरल
छात्र के जख्मी कान का वीडियो इंटरनेट मीडिया में भी प्रसारित हो रहा है। इस पर काफी लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं।
निश्शुल्क पढ़ा रहे हैं शिक्षक नीतिश
प्राथमिक शिक्षा खंड अधिकारी रोहड़ू यशवंत खिमटा ने बताया कि खड्डापानी स्कूल में नीतिश ठाकुर कुछ माह से निश्शुल्क बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इसकी अनुमति स्कूल प्रबंधन समिति से ली है। नीतिश की पत्नी दिव्यांग है और स्कूल में बतौर वाटर कैरियर की नौकरी पर तैनात है। उसके गर्भवती होने के कारण पति नीतिश ठाकुर उसे लेकर स्कूल आता है। इस स्कूल में 10 साल से शिक्षकों के पद रिक्त हैं। इस कारण नीतिश ठाकुर ने पढ़ाने की इच्छा जाहिर की थी।
बैठक में नहीं आए अभिभावक, पुलिस से की शिकायत
मामले की गंभीरता को देखते हुए स्कूल में शुक्रवार को एसएमसी और गांव के लोगों के साथ बैठक भी रखी थी, लेकिन बैठक में पीड़ित छात्र और उसके अभिभावक नहीं आए।
पीड़ित छात्र के पिता ने इसकी शिकायत फोन पर पुलिस थाना रोहड़ू में की है।
पुलिस ने थाने बुलाया शिकायतकर्ता : डीएसपी
डीएसपी रोहड़ू प्रणव चौहान ने कहा कि छात्र के पिता दुर्गादास ने उन्हें मामले की जानकारी दी है। उन्हें पुलिस थाना रोहड़ू बुलाया है। उसके बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी।
