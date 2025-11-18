Language
    हिमाचल पंचायत चुनाव के बीच बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज देख रहे सचिव को बदला

    By Jagran News Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 03:00 PM (IST)

    हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज सचिव को बदल दिया गया है, और सी पालरासु को नया सचिव नियुक्त किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू कर दी है, जिससे पंचायत व निकायों की सीमाओं में बदलाव पर रोक लग गई है। 

    हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव के बीच बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। प्रतीकात्मक फोटो

    जागरण टीम, शिमला। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनाव की तैयारियों के बीच बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। पंचायत चुनाव की अधिसूचना से पहले ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज सचिव को बदल दिया गया है। 

    सी पालरासु को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के सचिव का जिम्मा सौंपा गया है। सचिव सामान्य प्रशासन एवं ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज देख रहे राजेश शर्मा से यह जिम्मा ले लिया गया है। उधर सी पालरासु ने कार्यभार संभाल लिया है।

    आदर्श चुनाव आचार संहिता की धारा 2.1 लागू 

    यह आदेश ऐसे समय में हुए हैं, जब पंचायती राज विभाग के चुनाव होने हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त की ओर से बीते कल आदर्श चुनाव आचार संहिता की धारा 2.1 को लागू कर दिया गया है। इसके तहत पंचायत व निकायों की सीमाओं के बदलाव पर रोक लगा दी गई है।

    चुनाव में देरी पर हाई कोर्ट ने लिया है संज्ञान

    पंचायत चुनाव में हो रही देरी पर गत दिवस हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है। कोर्ट ने प्रदेश सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया है। मामले में अगली सुनवाई 22 दिसंबर को होगी। सरकार व निर्वाचन आयोग को 21 दिसंबर तक कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करना होगा। 

