हिमाचल पंचायत चुनाव के बीच बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज देख रहे सचिव को बदला

जागरण टीम, शिमला। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनाव की तैयारियों के बीच बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। पंचायत चुनाव की अधिसूचना से पहले ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज सचिव को बदल दिया गया है।



सी पालरासु को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के सचिव का जिम्मा सौंपा गया है। सचिव सामान्य प्रशासन एवं ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज देख रहे राजेश शर्मा से यह जिम्मा ले लिया गया है। उधर सी पालरासु ने कार्यभार संभाल लिया है।

