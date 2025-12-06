Language
    हिमाचल पंचायत चुनाव: दिव्यांग और 70+ बुजुर्ग पहली बार घर से डाल सकेंगे वोट, आयोग ने जारी किए निर्देश

    By Yadvinder Sharma Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 02:00 AM (IST)

    हिमाचल प्रदेश निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनावों में दिव्यांगों और 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को घर से मतदान करने की सुविधा दी है। इसके लिए पंजीकरण ...और पढ़ें

    Hero Image

    हिमाचल प्रदेश पंचायत चुनाव। सांकेतिक तस्वीर

    राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग विशेष मतदाताओं के तहत 70 वर्ष से अधिक के बुजुर्गों और दिव्यांग मतदाताओं को घर बैठे मतदान की सुविधा देगा। इससे पहले ये व्यवस्था नहीं थी।

    प्रदेश में विधानसभा और लोकसभा चुनाव में विशेष मतदाताओं को घर बैठे मत डालने की व्यवस्था की गई थी। अब पहली बार पंचायत चुनाव में भी इसी व्यवस्था को लागू किया जा रहा है। इस संबंध में दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

    राज्य निर्वाचन आयोग ने जनवरी 2022 में कोविड महामारी के दौरान हुए चुनाव में कोविड संक्रमितों के पास टीमें भेजकर मतदान करवाया था। इस तरह की व्यवस्था 100 प्रतिशत मतदान के लक्ष्य और कोई भी मतदान से वंचित न रहे, के लिए की जा रही है।

    प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर अभी तक न तो आरक्षण रोस्टर जारी हुआ है और न ही मतदाता सूचियों को उपायुक्त द्वारा अधिसूचित किया है। इसके अलावा पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा शेड्यूल भी जारी किया जाना है। ऐसे में पंचायत चुनाव जब भी होते हैं तो ये व्यवस्था लागू की जाएगी।

