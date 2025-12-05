Himachal News: सुक्खू सरकार को लगा करोड़ों का चूना, शराब का कोटा सही ढंग से नहीं हुआ निर्धारित; कैग ने उठाए सवाल

राज्य ब्यूरो, धर्मशाला। प्रदेश सरकार के विभिन्न सरकारी विभागों की कार्यप्रणाली पर कैग ने गंभीर प्रश्न खड़े किए हैं। प्रदेश सरकार की वर्ष 2022 से जुड़ी विभिन्न विभागों की कार्य प्रणाली पर कैग ने तीखी टिप्पणियां की है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा की रिपोर्ट शुक्रवार को मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने सदन में पेश की। कैग ने अपनी रिपोर्ट में एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली, वस्तु एवं कर भुगतान व रिटर्न फाइल करने पर विभागीय निगरानी, राजस्व विभाग, योजना विभाग पर टिप्पणियां की है।

रिपोर्ट कहती है कि यदि विभागीय अधिकारियों की कार्यप्रणाली सही रहती और समय पर राजस्व प्राप्तियां की जाती तो राजस्व नुकसान से बचा जा सकता था। अधिकारियों की कार्य प्रणाली पर उठाए सवाल कैग ने अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। कर एवं आबकारी विभाग द्वारा 55 करदाताओं के सैंपल में से 23 सैंपल व चालान का रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया। विभागीय अधिकारियों ने 32 आंशिक मामलों का रिकार्ड दिया जिसके फलस्वरूप कार्य क्षेत्र में बाधा उत्पन्न हुई। देखने में आया कि 55 मामलों में से कैग ने 15 मामलों में कमियां पाई। जिनसे 106.56 करोड़ का राजस्व प्राप्त होना था।

6.29 करोड़ राजस्व हानि रिपोर्ट में कर एवं आबकारी विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। विभाग के अधिकारियों ने राज्य कर एवं आबकारी आयुक्तों के तीन सैंपलों की जांच कार्यालयों में इनपुट टैक्स क्रेडिट का निर्धारण 35 प्रतिशत निर्धारित किया गया। जिसके फलस्वरूप 6.29 करोड़ अतिरिक्त भुगतान करना पड़ा। सही कार्य प्रणाली से इसे बचाया जा सकता था।

शराब की न्यूनतम गारंटी कोटे से 5.22 करोड़ का नुकसान शराब के आबंटन में 5.22 करोड़ के लाइसेंस शुल्क की हानि हुई है। इसके तहत देसी शराब के लिए 0.99 लाख प्रूफ लीटर व भारत में निर्मित विदेशी शराब के लिए 0.56 लाख प्रूफ लीटर शराब का कम निर्धारण किया गया था।

इसी तरह से थोक विक्रेता द्वारा बेची गई शराब और उठाई गई शराब के बीच में अंतर होने के कारण 1.26 लाख प्रूफ लीटर भारत में निर्मित विदेशी शराब, 1.38 लाख प्रूफ लीटर देसी शराब एवं 1.16 लाख बल्क लीटर बीयर की संदिग्ध चोरी हुई। जिससे 9.71 करोड़ का लाइसेंस शुल्क कम आया।

कमजोर था वित्तीय प्रबंधन जिला योजना विकास और 20 सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समिति की नियमित बैठकों का आयोजन न होने एवं धनराशि खर्च होने में व्यवधान पड़ने से नुकसान हुआ है। 20 सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समिति ने 48 बैठकें प्रस्तावित की थी।

इसमें से केवल 2 ही बैठकें आयोजित हुई। वित्तीय प्रबंधन कमजोर होने से निर्धारित धनराशि का खर्च नहीं हो पाया। वर्ष 2021-22 की समाप्ति में 6 सैंपल खंड विकास अधिकारियों के पास 12.22 करोड़ की लागत के मौजूद थे। इनका योजना निगरानी सूचना प्रणाली के तहत सही निष्पादन नहीं किया गया।