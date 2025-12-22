Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हिमाचल पंचायत चुनाव पर हाई कोर्ट आज सुना सकता है निर्णय, निर्वाचन आयोग की क्या है तैयारी

    By Jagran News Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 11:05 AM (IST)

    हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव पर आज हाई कोर्ट फैसला सुना सकता है। सभी की नजरें 22 दिसंबर को होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं। कोर्ट की तरफ से अंतरिम आदेश ...और पढ़ें

    Hero Image

    हिमाचल प्रदेश पंचायत चुनाव पर आज हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। प्रतीकात्मक फोटो

    राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव पर आज फैसला आ सकता है। इसको लेकर सभी की नजरें आज 22 दिसंबर को हाई कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर लगी हैं। कोर्ट की तरफ से अंतरिम आदेश या दिशानिर्देश जारी हो सकते हैं, जिससे पंचायत चुनाव की आगे की दिशा तय होगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चुनाव समय पर करवाने के लिए अधिवक्ता डिक्कन कुमार ठाकुर व हैप्पी ठाकुर ने जनहित याचिका दायर की है।

    हिमाचल में पंचायतों का कार्यकाल 31 जनवरी 2026 को समाप्त हो रहा है। संविधान के अनुसार इससे पूर्व चुनाव करवाए जाने आवश्यक हैं। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेश की पंचायतों और शहरी निकायों की सीमाओं में किसी भी तरह के बदलाव पर रोक लगाने के लिए आदर्श चुनाव आचार संहिता की धारा 12.1 लागू की गई है।

    निर्वाचन आयोग कर रहा चुनाव करवाने की पैरवी

    राज्य निर्वाचन आयोग 31 जनवरी से पूर्व चुनाव करवाने की पैरवी कर रहा है। हिमाचल सरकार का तर्क है कि प्रदेश में आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू है, जिसके हटने के बाद ही चुनाव हो सकेंगे, क्योंकि कई गांवों में सड़कें बंद हैं। 

    सीमाओं में बदलाव का तर्क दे रही सरकार

    सरकार के अनुसार प्राकृतिक आपदा के कारण सीमाओं के बदलाव का कार्य भी नहीं हो पाया है। ऐसे में सरकार और निर्वाचन आयोग में पंचायत चुनाव को लेकर खींचतान हो रही है। प्रदेश के जनप्रतिनिधियों, प्रशासन और जनता की नजरें हाई कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं। 

    पंचायत, बीडीसी व जिला परिषद के चुनाव

    प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं की तीनस्तरीय प्रणाली में 12 जिला परिषद के 250 सदस्यों जबकि 92 ब्लाक समितियों के सदस्यों के अलावा 3577 पंचायतों के प्रधानों, उपप्रधानों व वार्ड पंच का चुनाव होना है।

     

    यह भी पढ़ें: हिमाचल में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा के बीच CM जाएंगे दिल्ली, डिप्टी सीएम पहले से हैं डटे; 3 जिलों को अधिमान की चर्चा

    यह भी पढ़ें: Year Ender 2025: हिमाचल के पौने 4 लाख कर्मचारी व पेंशनरों का वित्तीय लाभ के इंतजार में गुजरा साल, पहले महीने बिगड़ी थी स्थिति