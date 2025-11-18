Shimla News: ड्यूटी समय पर निजी कार्यक्रम में शामिल न हों अधिकारी, उपायुक्त शिमला ने SDM को जारी किए निर्देश

जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला में जिलास्तरीय राजस्व मामलों की समीक्षा बैठक में उपायुक्त अनुपम कश्यप ने अधिकारियों को ड्यूटी समय में निजी कार्यक्रम में न जाने के निर्देश दिए। एसडीएम कार्यालय में दूरदराज क्षेत्र से लोग काम करवाने के लिए आते हैं, मगर अधिकारी कार्यालय में नदारद पाए जाएं तो जनता को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए अधिकारी कार्यालय से नरारद न रहें।



अधिकारियों ने जो स्कूल गोद लिए हैं, उनका विजिट कर रिपोर्ट उपायुक्त कार्यालय को तुरंत भेजना सुनिश्चित करें। अधिकारी और कर्मचारी सुबह 10 बजे से पहले अपने कार्यालय में पहुंचें। फील्ड अधिकारी लीक से हटकर कार्य करें जिसका लेखा जोखा एक बुक में रखा जा सके।

एफआरए कमेटी की मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी लें उपायुक्त ने कहा कि सभी एसडीएम अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) कमेटी की मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी लें। इन कमेटियों की बैठकों के बाद प्रेषित प्रस्तावों की यथास्थिति पर निगरानी रखें। जहां कमेटियां गठित नहीं हैं, वहां जल्द बनाएं। अगले दो दिन के अंदर एफआरए से जुड़ी किसी भी शंका को लेकर उपायुक्त कार्यालय के ध्यान में लाएं।

स्कूल व कॉलेज में स्टाफ के व्यवहार पर सख्ती के निर्देश स्कूल व कालेजों में स्टाफ के व्यवहार को लेकर सभी एसडीएम सख्ती से निर्देश जारी करें। स्कूलों में बच्चों की पिटाई व दुर्व्यवहार के मामले नहीं होने चाहिए। इस मामले में भी सख्त निर्देश जारी करें।