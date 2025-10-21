Himachal News: शिमला में दीवाली की रात तेज रफ्तार कार का कहर, 3 बच्चों सहित पांच लोग आए चपेट में, IGMC किए रेफर
शिमला में दिवाली की रात एक तेज़ रफ़्तार कार ने राहगीरों को टक्कर मार दी, जिसमें तीन बच्चों सहित पाँच लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस मामले की जाँच कर रही है। इस घटना से स्थानीय लोगों में गुस्सा है, और वे प्रशासन से तेज़ रफ़्तार वाहनों पर नियंत्रण रखने की मांग कर रहे हैं।
जागरण संवाददाता, शिमला। दीवाली की रात शिमला में एक परिवार के साथ दुखद हादसा हो गया। शिमला में विक्ट्री टनल के पास तेज रफ्तार कार ने कहर बरपाया। हादसे में परिवार के पांच सदस्य घायल हो गए।
तेज रफ्तार कार ने अचानक नियंत्रण खो दिया और सड़क किनारे लगी लोहे की रेलिंग से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि रेलिंग और साथ लगा साइनबोर्ड टूटकर लोगों पर गिर गए।
पुलिस के मुताबिक यह घटना रात करीब 10 बजकर 15 मिनट पर हुई, जब शिकायतकर्ता कैलाश पुत्र लेहरू लाल, निवासी डिंडोली (जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान) अपने परिवार सहित विक्ट्री टनल के पास ओल्ड बस स्टैंड जाने वाले रास्ते पर फुटपाथ पर था।
सफेद रंग की टैक्सी थी
इसी दौरान एक सफेद रंग की टैक्सी (नंबर एचपी01एन 0561) तेज रफ्तार में गलत दिशा से आई और सड़क किनारे रेलिंग को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से रेलिंग और लोहे का साइनबोर्ड टूटकर फुटपाथ पर सो रहे लोगों पर जा गिरा।
तीन बच्चों सहित पांच लोग घायल
इस हादसे में भैरो सिंह, 4 साल की सोना पुत्री भैरो सिंह, 8 वर्षीय विशाल पुत्र जमनालाल, 6 वर्षीय माया पुत्री जमनालाल और चार माह का बच्चा किशन पुत्र रामलाल घायल हो गए।
रिपन से आईजीएमसी रेफर किए घायल
सभी घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से तुरंत रिपन अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से उन्हें आइजीएमसी शिमला रेफर किया गया।
यह भी पढ़ें: हिमाचल: शिमला में दिवाली की रात को हादसा, कार की टक्कर से टूटी रेलिंग, फुटपाथ पर सो रहे परिवार के 5 लोग घायल
पुलिस मामला दर्ज कर चालक का करवाया मेडिकल
इस मामले में पुलिस ने शिकायत पर बीएनएस की धारा 281 व 125(ए) के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने कार चालक का मेडिकल परीक्षण भी करवाया है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि वह नशे की हालत में तो नहीं था। घायलों की हालत स्थित बताई जा रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।