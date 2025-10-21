Himachal News: शिमला में दीवाली की रात तेज रफ्तार कार का कहर, 3 बच्चों सहित पांच लोग आए चपेट में, IGMC किए रेफर

जागरण संवाददाता, शिमला। दीवाली की रात शिमला में एक परिवार के साथ दुखद हादसा हो गया। शिमला में विक्ट्री टनल के पास तेज रफ्तार कार ने कहर बरपाया। हादसे में परिवार के पांच सदस्य घायल हो गए।



तेज रफ्तार कार ने अचानक नियंत्रण खो दिया और सड़क किनारे लगी लोहे की रेलिंग से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि रेलिंग और साथ लगा साइनबोर्ड टूटकर लोगों पर गिर गए।



पुलिस के मुताबिक यह घटना रात करीब 10 बजकर 15 मिनट पर हुई, जब शिकायतकर्ता कैलाश पुत्र लेहरू लाल, निवासी डिंडोली (जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान) अपने परिवार सहित विक्ट्री टनल के पास ओल्ड बस स्टैंड जाने वाले रास्ते पर फुटपाथ पर था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें