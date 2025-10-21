हिमाचल में कनाडा की पैराग्लाइडर पायलट की मौत के बाद एक और हादसा, 14000 फीट की ऊंचाई पर हुई इमरजेंसी लैंडिंग

संवाद सहयोगी, बैजनाथ (कांगड़ा)। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में कनाडा की पैराग्लाइडर पायलट की मौत के बाद एक और हादसा हो गया। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विख्यात पैराग्लाइडिंग साइट बीड़ बिलिंग से उड़ान भरने के बाद ऑस्ट्रिया के पायलट को पहाड़ों में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी।



पायलट ने सोमवार को बिलिंग से पैराग्लाइडिंग की उड़ान भरी थी। पहाड़ों पर इमरजेंसी लैंडिंग के बाद पायलट को रेस्क्यू करने का अभियान चलाया गया।

14000 फीट की ऊंचाई पर की थी इमरजेंसी लैंडिंग बिलिंग पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन और माउंटेन पैरा रेस्क्यू की टीम ने बरोट से ऊपर करीब 14000 फीट की ऊंचाई से ऑस्ट्रिया के पैराग्लाइडर पायलट को आज सुबह सुरक्षित निकाला है। ‌ प्रतिकूल मौसम के कारण हुई दिक्कत हवा के दबाव व प्रतिकूल मौसम के कारण पायलट को पहाड़ों के बीच इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी। प्रशासन व प्रबंधन ने किसी तरह पायलट से संपर्क साध कर आज सुबह हेलीकॉप्टर के माध्यम से सफल रेस्क्यू कर लिया गया है।

तीन दिन में दूसरा हादसा तीन दिन में यह दूसरा पैराग्लाइडिंग हादसा हो गया है। तीन दिन पहले आदि हिमानी की पहाड़ी पर कनाडा की महिला पायलट को क्रैश लैंडिंग करनी पड़ी थी। प्रशासन ने हेलीकॉप्टर के माध्यम से सर्च व रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया था, लेकिन महिला की जान नहीं बचाई जा सकी। गत दिवस रेस्क्यू टीम को महिला मृत हालत में मिली थी।