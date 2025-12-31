नए साल के जश्न में हिमाचल, शिमला के होटलों में 80 फीसदी ऑक्यूपेंसी; कुल्लू-मनाली में भी पर्यटकों का मेला
जागरण टीम, धर्मशाला। हिमाचल में नववर्ष का स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक उमड़ रहे हैं। प्रदेश के प्रमुख पर्यटनस्थलों शिमला, मनाली, कसौली, धर्मशाला-मैक्लोडगंज और डलहौजी में 80 से 90 प्रतिशत के बीच आक्यूपेंसी चल रही है। बुधवार को पर्यटकों की संख्या बढ़ने की संभावना है, ऐसे में बिना बुकिंग आने वालों को परेशानी झेलनी पड़ सकती है।
पर्यटकों की सुविधा के लिए सरकार व जिला प्रशासन ने विशेष प्रबंध किए हैं। शिमला में होटलों में ऑक्यूपेंसी 80 प्रतिशत तक पहुंच गई है। शोघी बैरियर से मंगलवार को 10432 वाहनों की आवाजाही हुई। होटलों में डाइन एंड डांस सहित विभिन्न गतिविधियां करवाई जाएंगी। सोलन जिले के पर्यटब्न स्थल कसौली में भी 80 प्रतिशत तक आक्यूपेंसी पहुंच गई है।
यहां सैलानियों के लिए स्पेशल पैकेज, कपल डांस, फन एक्टीविटीज, डांस प्रतियोगिताएं होंगी। विजेताओं को आकर्षक पुरस्कार भी दिए जाएंगे। मनाली में मंगलवार को 150 से अधिक लग्जरी बसें व 2500 से अधिक छोटे वाहन आए। मनाली में बुधवार को 80 से 85 हजार पर्यटक होने की उम्मीद जताई जा रही है।
होटल में ऑक्यूपेंसी 90 फीसदी
यहां सरकारी होटल बुक हैं जबकि निजी होटलों में 90 प्रतिशत तक बुकिंग है। पर्यटकों के लिए होटलों में डीजे, बोन फायर, बांसुरी की धुन पर कैंडल लाइट डिनर, कुल्लवी नाटी जैसी व्यवस्थाएं की गई हैं। मालरोड मनाली में प्रशासन ने नववर्ष के जश्न के लिए साउंड एंड सिस्टम लगाया है, जिसकी धुन पर मंगलवार शाम भी हजारों पर्यटक झूमे।
नववर्ष पर कानून व यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए मनाली को आठ सेक्टर में बांटा है जहां आठ सेक्टर अधिकारी नियुक्त हैं। डलहौजी में नववर्ष का जश्न मनाने के लिए 31 दिसंबर को 15 से 20 हजार पर्यटक आने की उम्मीद है। 30 दिसंबर को चार से पांच हजार पर्यटक डलहौजी पहुंचे।
होटलों में आक्यूपेंसी 80 से 90 प्रतिशत रही। कांगड़ा जिले के धर्मशाला व मैक्लोडगंज में भी आक्यूपेंसी मंगलवार को 80 प्रतिशत रही। पर्यटन निगम की ओर से होटल क्लब हाउस में इस बार भागसू क्वीन का आयोजन किया जाएगा व अन्य प्रतियोगिताएं भी होंगी।
मंदिरों में उमड़ेंगे श्रद्धालु प्रदेश के प्रमुख देवी मंदिरों में 31 दिसंबर व पहली जनवरी को बड़ी सख्या में श्रद्धालु पहुंचने का अनुमान है। ऊना जिले के मां चिंतपूर्णी मंदिर में एक लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है।
मेला क्षेत्र को चार सेक्टर में बांटा गया है और मंदिर को 24 घंटे खुला रखा जाएगा। होटलों सहित सरायों के कमरों की 80 प्रतिशत तक बुकिंग हो चुकी है।
मां नयनादेवी मंदिर में 31 दिसंबर से शुरू होने वाले मेले में करीब सवा लाख भक्तों के पहुंचने की संभावना है। मेला क्षेत्र को नौ सेक्टर में बांटा गया है। कांगड़ा जिले के देवी मंदिरों मां ज्वालामुखी, मां बज्रेश्वरी देवी और मां चामुंडा देवी के मंदिरों में भी श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए विशेष प्रबंध हैं। नववर्ष पर ज्वालामुखी मंदिर के कपाट सुबह पांच बजे सुबह खुलेंगे और मध्यरात्रि तक भक्तजन दर्शन कर सकेंगे।
