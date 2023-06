Himachal Cloudburst: हिमाचल में तबाही मचा रहा मानसून, शिमला के रामपुर में फटा बादल; पानी में बह गई कई बीघा फसल

शिमला, एजेंसी। Himachal Monsoon: हिमाचल प्रदेश में मानसून ने दस्तक दे दी है, इसी के साथ प्रदेश के विभिन्न जिलों में मूसलाधार बारिश हो रही है। वहीं, शिमला के रामपुर तहसील में सरपारा गांव में बादल फट गया है। जिससे भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। भारी बारिश के चलते भूस्खलन भी हुआ है, जिससे यातायात प्रभावित रहा है। सरपारा गांव में बादल फटने के कारण सबसे अधिक नुकसान किसानों को हुआ है। बादल फटने के बाद हुई बारिश से स्थानीय लोगों की कई बीघा फसल इस बाढ़ में बह गई।

सरपारा गांव में बनीं14 मेगावाट की ग्रीनको प्रोजेक्ट की पेनस्टॉक लाइन भी क्षतिग्रस्त हो गई है। वहीं, लोहे की मोटी पाईप लाइन भी फट गई है। इसने क्षेत्र में और नुकसान ला दिया। पाईप लाइन भी फट जाने के कारण बाढ़ का पानी और अधिक बढ़ने लगा है। इसके अलावा, बाढ़ की चपेट में आने की वजह से एक गौशाला और एक आरा मशीन शेड को भी नुकसान पहुंचा है। वहीं, सड़कों का आवागमन भी प्रभावित हुआ है।

