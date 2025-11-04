हिमाचल हाई कोर्ट का बड़ा निर्णय, आपराधिक मामलों की हर दिन सुनवाई करने की तैयारी, विचार के लिए कमेटी गठित

विधि संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने अधीनस्थ न्यायालयों में आपराधिक मामलों की सुनवाई डे-टू-डे (हर दिन) करने के तौर-तरीकों पर विचार-विमर्श के लिए हाई कोर्ट के दो न्यायाधीशों की कमेटी का गठन किया है। न्यायाधीश सुशील कुकरेजा और न्यायाधीश राकेश कैंथला को इस कमेटी में शामिल किया है।



सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल ब्यूरो आफ इन्वेस्टिगेशन बनाम मीर उस्मान मामले का निपटारा करते हुए प्रत्येक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपने एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से संबंधित जिला न्यायपालिका को एक सर्कुलर जारी करने का निर्देश देने को कहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जांच या ट्रायल की कार्यवाही तेजी से होगी इसमें कहा है कि हर आपराधिक मामले की जांच या ट्रायल की कार्यवाही तेजी से की जाएगी। जब गवाहों की जांच का चरण शुरू होता है तो ऐसी जांच हर दिन जारी रहेगी जब तक कि हाजिर सभी गवाहों की जांच नहीं हो जाती सिवाय खास कारणों के जिन्हें लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा।



जब गवाह कोर्ट के सामने हाजिर हों तो उनकी जांच किए बिना कोई स्थगन या टालमटोल नहीं किया जाएगा, सिवाय खास कारणों के जिन्हें लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा।