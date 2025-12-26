Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    शिमला में दो करोड़ रुपये से बनेगा हिमाचल हाट, सीएम सुक्खू का एलान, महिलाओं को मिलेगा फायदा

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 03:58 PM (IST)

    शिमला में दो करोड़ रुपये की लागत से हिमाचल हाट का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि इस हाट में सभी 12 जिलों के महिला स् ...और पढ़ें

    Hero Image

    सीएम सुक्खू फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल हाट प्रमाणिक हिमाचली उत्पादों को प्रदर्शित करने वाला एक जीवंत बाजार शिमला होगा। शिमला में लिफ्ट के समीप दो करोड़ रुपये की लागत से हिमाचल हाट का निर्माण किया जाएगा। इस हाट की 25 दुकानों में हिमाचल के सभी 12 जिलों के महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पाद प्रदर्शित किए जाएंगे। ये बात मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने शिमला में वीरवार को कही।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्होंने कहा कि यह हाट एक ही छत के नीचे ग्रामीण कला, शिल्प, हथकरघा, खाद्य प्रसंस्करण उत्पादों तथा पारंपरिक हिमाचली व्यंजनों को प्रस्तुत करेगा, जिससे स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की आय बढ़ेगी और आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन मिलेगा।

    उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार स्वयं सहायता समूहों को फूड वैन भी उपलब्ध करवा रही है, जिससे उन्हें लगभग 50 हजार रुपये प्रतिमाह की आय सुनिश्चित हो रही है। राज्य में 5,428 स्वयं सहायता समूहों, 1257 ग्राम संगठनों और 189 क्लस्टर लेवल फेडरेशन का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि 14,410 स्वयं सहायता समूहों को 36 करोड़ रुपये का रिवाल्विंग फंड, 7567 स्वयं सहायता समूहों को 41 करोड़ रुपये सामुदायिक निवेश राशि और 7187 परिवारों को प्रति परिवार जोखिम निवारण निधि के रूप में 36 करोड़ की राशि जारी की गई है।