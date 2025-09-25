हिमाचल के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की हाजिरी के लिए विभाग ने तय किया समय, अधिकारियों की जवाबदेही भी की तय

Himachal School Teacher Attendance हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की हाजिरी का समय तय हो गया है। ग्रीष्मकालीन स्कूलों में सुबह 930 बजे और शीतकालीन स्कूलों में 1030 बजे तक हाजिरी लगानी होगी जो ऑनलाइन दर्ज की जाएगी। शिक्षा विभाग ने समय पर हाजिरी न लगाने पर सख्ती बरतने के आदेश दिए हैं और लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी दी है।

राज्य ब्यूरो, शिमला। Himachal School Teacher Attendance, हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की हाजिरी लगाने के लिए समय तय कर दिया है। निदेशक स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से इस संबंध में सभी स्कूलों को पत्र जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि ग्रीष्मकालीन अवकाश वाले स्कूलों में स्टाफ को सुबह 9:30 बजे से पहले अपनी हाजिरी स्विफ्ट चैट (वीएसके) पोर्टल पर लगानी होगी।

