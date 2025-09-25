हिमाचल के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की हाजिरी के लिए विभाग ने तय किया समय, अधिकारियों की जवाबदेही भी की तय
Himachal School Teacher Attendance हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की हाजिरी का समय तय हो गया है। ग्रीष्मकालीन स्कूलों में सुबह 930 बजे और शीतकालीन स्कूलों में 1030 बजे तक हाजिरी लगानी होगी जो ऑनलाइन दर्ज की जाएगी। शिक्षा विभाग ने समय पर हाजिरी न लगाने पर सख्ती बरतने के आदेश दिए हैं और लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी दी है।
राज्य ब्यूरो, शिमला। Himachal School Teacher Attendance, हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की हाजिरी लगाने के लिए समय तय कर दिया है। निदेशक स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से इस संबंध में सभी स्कूलों को पत्र जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि ग्रीष्मकालीन अवकाश वाले स्कूलों में स्टाफ को सुबह 9:30 बजे से पहले अपनी हाजिरी स्विफ्ट चैट (वीएसके) पोर्टल पर लगानी होगी।
ग्रीष्मकालीन स्कूलों में 9:30 और शीतकालीन अवकाश वाले स्कूलों में 10:30 बजे से पहले शिक्षकों को हाजिरी लगानी होगी। तय समय पर हाजिरी न लगाने पर गैरहाजिरी भी मार्क की जाएगी।
यह हाजिरी ऑनलाइन यानी मोबाइल एप से लगेगी। हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज करने को लेकर सख्ती बरतनी शुरू कर दी है।
दरअसल विभाग के पास लगातार शिकायतें आ रही थी कि शिक्षक समय पर अपनी हाजिरी नहीं लगाते हैं। इसके बाद शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। साथ ही अधिकारियों को इन आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को भी कहा है।
इन अधिकारियों को दिए निर्देश
निदेशक ने सभी जिलों के उपनिदेशक, प्राचार्यों, मुख्य अध्यापकों, खंड शिक्षा अधिकारियों और प्रधानाध्यापकों को निर्देश जारी किए गए हैं कि शिक्षण स्टाफ की उपस्थिति समय पर पोर्टल पर दर्ज की जाए।
यह भी पढ़ें- हिमाचल में CBSE से संबद्ध होंगे 100 सरकारी स्कूल, विभाग ने जारी की लिस्ट; मानक पूरे न हुए तो कटेगा सूची से नाम
लापरवाही पर होगी कड़ी कार्रवाई
इसके साथ ही विद्यालय स्तर पर हाजिरी का रिकॉर्ड भी रखना होगा। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस आदेश की अवहेलना को गंभीरता से लिया जाएगा और लापरवाही बरतने पर कार्रवाई की जाएगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।