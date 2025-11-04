हिमाचल सरकार ने कामगार आवास योजना में किया संशोधन, अब मुख्यमंत्री कार्यालय करेगा निगरानी, ये 4 बदलाव हुए

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल सरकार ने महर्षि वाल्मीकि कामगार आवास योजना-2024 में महत्वपूर्ण संशोधन को मंजूरी दी है। राज्यपाल से स्वीकृति मिलने के बाद सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। अब इस योजना की निगरानी मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा की जाएगी।

संशोधन के तहत जिलों और उपमंडलों में योजना से संबंधित प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी और त्वरित बनाया गया है। अधिकारियों की भूमिका की स्पष्ट जिलों के उपायुक्त, पंजीकृत उपमंडल में आवासीय आयुक्त और संबंधित अधिकारियों की भूमिकाओं को स्पष्ट किया गया है। अनुशंसा और अपात्र पाए जाने वाले व्यक्तियों के मूल दस्तावेजों की कापी अब मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजनी होगी, जो पहले नहीं था।