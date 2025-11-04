हिमाचल: करसोग-रामपुर सड़क पर 600 फीट गहरी खाई में गिरी कार, दो लोगों की मौत व तीसरे की हालत गंभीर

जागरण टीम, करसोग (मंडी)। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में मंगलवार सुबह एक दर्दनाक हादसे में दो लोगों की मौत हो गई। करसोग-रामपुर मुख्य सड़क पर कोटलू के समीप एक कार लगभग 600 फीट गहरी खाई में जा गिरी। सुबह लगभग 7 बजे के करीब यह हादसा हुआ है।



कार में तीन व्यक्ति सवार थे, इनमें से दो की मौत हो गई है व तीसरे की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायल को प्राथमिक उपचार के लिए रामपुर नागरिक अस्पताल ले जाया गया है।



हादसा बेहद भयावह था। गाड़ी बुरी तरह से चकनाचूर हो गई है। हादसे में घायल व्यक्ति की हालत भी नाजुक है। पुलिस की ओर से हादसे की जांच की जा रही है।