हिमाचल: करसोग-रामपुर सड़क पर 600 फीट गहरी खाई में गिरी कार, दो लोगों की मौत व तीसरे की हालत गंभीर
हिमाचल प्रदेश के करसोग-रामपुर मार्ग पर एक कार 600 फीट गहरी खाई में गिरने से दो लोगों की जान चली गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटना करसोग और रामपुर के बीच हुई। घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण टीम, करसोग (मंडी)। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में मंगलवार सुबह एक दर्दनाक हादसे में दो लोगों की मौत हो गई। करसोग-रामपुर मुख्य सड़क पर कोटलू के समीप एक कार लगभग 600 फीट गहरी खाई में जा गिरी। सुबह लगभग 7 बजे के करीब यह हादसा हुआ है।
कार में तीन व्यक्ति सवार थे, इनमें से दो की मौत हो गई है व तीसरे की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायल को प्राथमिक उपचार के लिए रामपुर नागरिक अस्पताल ले जाया गया है।
हादसा बेहद भयावह था। गाड़ी बुरी तरह से चकनाचूर हो गई है। हादसे में घायल व्यक्ति की हालत भी नाजुक है। पुलिस की ओर से हादसे की जांच की जा रही है।
करसोग से 20 किलोमीटर दूर हुआ हादसा
घटना करसोग से लगभग 20 किलोमीटर दूर कोटलू के समीप घटित हुई है। गाड़ी किन्नौर चांगु की है। कार सवार रामपुर से करसोग की तरफ आ रहे थे।
गाड़ी के परखच्चे उड़े, दोपहर तक नंबर प्लेट भी नहीं मिल पाई
फिलहाल घटना की सूचना मिलते ही करसोग पुलिस मौके पर पहुंच कर छानबीन शुरू कर दी है। हादसे में गाड़ी के परचखच्चे उड़ गए हैं। दोपहर तक पुलिस को गाड़ी की नंबर प्लेट ही नहीं मिल पाई। अभी तक घटना के कारणों का पता नही चल पाया है।
