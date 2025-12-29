हिमाचल: मनरेगा का नाम बदलने के खिलाफ गांधी प्रतिमा के सामने अनशन करेगी कांग्रेस, CM सुक्खू भी होंगे शामिल

राज्य ब्यूरो, शिमला। मनरेगा का नाम बदलने के विरोध में प्रदेश कांग्रेस सोमवार को शिमला के रिज मैदान पर महात्मा गांधी की प्रतिमा के सम्मुख अनशन पर बैठेगी।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने बताया कि इस अनशन पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू सहित प्रदेश मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, कांग्रेस के सभी विधायक, पूर्व सांसद, विधायक, पीसीसी के पूर्व पदाधिकारी, बोर्डों व निगमों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अग्रणी संगठनों व विभागों के पदाधिकारी व पार्टी कार्यकर्ता भाग लेंगे।