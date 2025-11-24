हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष के बाद अब नई कार्यकारिणी पर निगाहें, महासचिव पद के लिए पांच लोग दौड़ में
हिमाचल प्रदेश कांग्रेस में अध्यक्ष पद पर विनय कुमार की नियुक्ति के बाद, अब नई राज्य कार्यकारिणी के गठन पर सबकी निगाहें टिकी हैं। महासचिव पद के लिए कई नेता दौड़ में हैं, जिनमें से कुछ सरकार में भी पद संभाल रहे हैं। चर्चा है कि क्या आलाकमान 'एक व्यक्ति, एक पद' के सिद्धांत का पालन करेगा। नई कार्यकारिणी में युवा चेहरों को भी मौका मिलेगा।
राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का पद विधायक विनय कुमार को सौंपे जाने के बाद अब पार्टी की नई राज्य कार्यकारिणी को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कार्यकारिणी गठन पर सबकी निगाहें हैं। संगठन के भीतर नेताओं ने करीबी चेहरों को कार्यकारिणी में जगह दिलाने के लिए अंदरखाते रणनीति बनाना शुरू कर दी है।
खासतौर पर प्रदेश महासचिव का पद सबसे अधिक चर्चा में है। इस पद के लिए चार-पांच लोग दौड़ में हैं। इनमें से दो नेता सरकार में भी दायित्व संभाले हुए हैं। ऐसे में निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या हाईकमान एक व्यक्ति-एक पद के सिद्धांत को सख्ती से लागू करेगा या फिर किसी तरह का अपवाद रखा जाएगा।
कार्यकारिणी में लंबी फौज नहीं होगी
हाईकमान पहले ही स्पष्ट संकेत दे चुका है कि प्रदेश कार्यकारिणी में पदाधिकारियों की लंबी फौज नहीं होगी। वरिष्ठ नेताओं के साथ संगठन में युवा चेहरों को भी पूर्ण प्रतिनिधित्व दिया जाएगा।
रजनी पाटिल और विनय कुमार की बैठक जल्द
नवंबर के अंत तक नई कार्यकारिणी पर मुहर लग सकती है। इस सिलसिले में प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल जल्द विनय कुमार के साथ बैठक करेंगी।
जिलों के लिए पर्यवेक्षक हैं तैनात
जिला कमेटियों के गठन के लिए हाईकमान पहले ही पर्यवेक्षक तैनात कर चुका है। ऐसे में प्रदेश कार्यकारिणी को अंतिम रूप देते समय नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका कितनी होगी, इसे लेकर अभी संशय की स्थिति है।
सियासी और जातीय संतुलन साधने की कोशिश
कांग्रेस हाईकमान ने विनय कुमार को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर संगठन में सियासी और जातीय संतुलन साधने की कोशिश की है। मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और प्रतिभा सिंह ने भी उनके नाम पर सहमति जताई थी।
राहुल गांधी ने भी की थी सिफारिश
बताया जा रहा है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के समक्ष विनय के पक्ष में सिफारिश की थी। प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल की रिपोर्ट में भी उन्हें इस पद का मजबूत दावेदार बताया गया था।
यह भी पढ़ें: हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष पद पर विनय कुमार की नियुक्ति के बाद प्रतिभा सिंह की क्या रहेगी अब रणनीति? खुलकर दी प्रतिक्रिया
प्रतिभा सिंह से भेंट कर सकते हैं विनय कुमार
विनय सोमवार को शिमला पहुंचेंगे। वह पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह से शिष्टाचार भेंट कर सकते हैं। इसके बाद उनका दिल्ली दौरा प्रस्तावित है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि वह औपचारिक रूप से कब कार्यभार संभालेंगे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।