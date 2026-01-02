422 दिन बाद हिमाचल कांग्रेस जिलाध्यक्षों की नियुक्ति, कौल सिंह की बेटी को मंडी की कमान

Language
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 11:21 PM (IST)

    कांग्रेस पार्टी ने 422 दिनों के बाद हिमाचल प्रदेश में जिला कांग्रेस अध्यक्षों की नियुक्तियां की हैं। संगठन सृजन अभियान के तहत एआईसीसी पर्यवेक्षकों की ...और पढ़ें

    कौल सिंह की बेटी चंपा ठाकुर बनीं मंडी की जिलाध्यक्ष। फोटो जागरण

    राज्य ब्यूरो, शिमला। कांग्रेस पार्टी ने 422 दिनों के बाद जिला कांग्रेस अध्यक्ष की नियुक्तियां कर दी है। संगठन सृजन अभियान के तहत हिमाचल प्रदेश के अलावा जम्मू-कश्मीर के जिला कांग्रेस कमेटियों (डीसीसी) के अध्यक्षों की नियुक्ति के प्रस्ताव को तत्काल प्रभाव से स्वीकृति प्रदान कर दी है।

    इस अभियान के तहत प्रत्येक जिले में नियुक्त एआईसीसी पर्यवेक्षकों ने पार्टी संगठन की गहन समीक्षा की, पार्टी पदाधिकारियों एवं अन्य हितधारकों से संवाद किया और अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट प्रस्तुत होने के पश्चात पर्यवेक्षकों तथा वरिष्ठ नेताओं के साथ वन-टू-वन चर्चा के बाद यह नियुक्तियां की गईं।

    पूर्व मंत्री ठाकुर कॉल सिंह की बेटी चंपा ठाकुर को मंडी जिला के अध्यक्ष की कमान सौंप गई है गई है। बिलासपुर जिला में दोबारा से उन्हें जिला अध्यक्षों को तैनाती दी गई है।

    जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्षों की सूची

    • मंडी – चंपा ठाकुर
    • कांगड़ा – अनुराग शर्मा
    • हमीरपुर – सुमन भारती शर्मा
    • लाहौल-स्पीति – दोरजे अंगरूप
    • कुल्लू – सीस राम आज़ाद
    • चंबा – सुरजीत कुमार भरमौरी
    • सिरमौर – आनंद परमार
    • सोलन – सुभाष चंद वर्माणी
    • शिमला (शहरी) – इंदरजीत सिंह
    • बिलासपुर – अंजना धीमान
    • ऊना – देशराज गौतम


    पार्टी नेतृत्व का मानना है कि इन नियुक्तियों से संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूती मिलेगी और आगामी राजनीतिक चुनौतियों के लिए कांग्रेस और अधिक सशक्त होगी।

    किन्नौर व शिमला जिला में अभी विवाद

    किन्नर वह शिमला जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों का अभी ऐलान नहीं किया गया है। माना जा रहा है कि यहां पर अध्यक्ष पद को लेकर के स्थान चली हुई है। किन्नौर जिला में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी अपने करीबी को अध्यक्ष बनना चाहते हैं।

    हाईकमान ने शिमला शहरी इकाई का अध्यक्ष बनाया है जबकि जिला अध्यक्ष पद पर यहां पर भी अभी खींचतान चली हुई है।