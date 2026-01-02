Himachal Politics: 420 दिनों से बिना कार्यकारिणी के हिमाचल कांग्रेस, कब होगा नए सिरे से गठन?

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल कांग्रेस 420 दिनों से बिना कार्यकारिणी के है। छह नवंबर, 2024 को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रदेश, जिला व ब्लाक कमेटियों को भंग किया था। यह कार्रवाई कांग्रेस की तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के लिखे पत्र पर की थी। प्रतिभा ने कहा था कि नए सिरे से कमेटी का गठन किया जाना चाहिए।

पुरानी कार्यकारिणी के कई पदाधिकारी इसमें निष्क्रिय भी हो चुके हैं। एक साल तक प्रतिभा बिना कार्यकारिणी के ही कामकाज संभालती रही। इस एक साल में प्रदेश कार्यकारिणी के गठन को लेकर दिल्ली से लेकर शिमला तक कई दौर की बैठकें आयोजित की गईं, लेकिन नतीजा शून्य ही रहा। इसी बीच प्रतिभा का एक साल का कार्यकाल पूरा हुआ और उन्हें पदमुक्त कर विनय कुमार को अध्यक्ष बनाया गया।