    Himachal Cabinet: हिमाचल में 400 स्टाफ नर्स भर्ती होंगी, स्पोर्ट्स कोटा में 19 नए खेल शामिल, इन कर्मियों का मानदेय बढ़ा

    Updated: Sat, 25 Oct 2025 06:08 PM (IST)

    हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने स्टाफ नर्स के 400 पदों को मंजूरी दी है, जिनमें चयनित उम्मीदवारों को 25 हजार रुपये वेतन मिलेगा। स्पोर्ट्स कोटे में 19 नए खेल शामिल किए गए हैं। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के लिए राज्य स्तरीय कैडर बनेगा और एसपीओ का मानदेय भी बढ़ाया गया है। विद्यार्थी ऋण योजना में संशोधन करते हुए आय सीमा बढ़ाई गई है, जिससे छात्रों को लाभ होगा।

    हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। जागरण आर्काइव

    राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की शनिवार को आयोजित बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। मंत्रिमंडल बैठक में 400 पद स्टाफ नर्स के स्वीकृत किए गए। इन्हें 25 हजार रुपए सैलरी दी जाएगी। इनका चयन राज्य चयन आयोग के माध्यम से किया जाएगा।

    स्पोर्ट्स कोटा मिलेगा, 19 नए खेल शामिल

    कैबिनेट ने 19 खेलों को उन खेलों की सूची में शामिल करने को स्वीकृति दी है, जिनके आधार पर राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों में खिलाड़ियों की नियुक्ति हो सकेगी। इनमें बेसबॉल, पैरा स्पोर्ट्स, रग्बी, ट्रायथलॉन, डीफ स्पोर्ट्स, मल्लखंभ, कूडो, मोटर स्पोर्ट्स, पेंचक सिलाट, शूटिंग बॉल, सॉफ्ट टेनिस, रोल बॉल, टेन पिन बॉलिंग, रस्साकशी, फेंसिंग, नेटबॉल, सेपक टकरा, वुशू और किक बॉक्सिंग शामिल हैं। 

    जेओए आईटी के लिए स्टेट कैडर

    बैठक में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के लिए राज्य स्तरीय पृथक कैडर सृजित करने और प्रथम चरण में 300 जॉब ट्रेनिंग पद भरने की मंजूरी दी गई।

    डॉक्टर व नर्स भर्ती के लिए नीति तैयार करने को स्वीकृति

    स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव के अनुसार 32 सहायक प्राध्यापकों के पदों को संबंधित मेडिकल कॉलेजों के आपात चिकित्सा विभागों में स्थानांतरित किया गया है। साथ ही रेजिडेंट डॉक्टर पॉलिसी-2025 और असिस्टेंट स्टाफ नर्स की नियुक्ति को विनियमित करने हेतु नीति तैयार करने की स्वीकृति दी गई।

    एसपीओ का मानदेय बढ़ा

    बैठक में विशेष पुलिस अधिकारियों (एसपीओ) के मानदेय में 300 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि को मंजूरी दी गई है। यह बढ़ोतरी 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी। इससे 510 एसपीओ लाभान्वित होंगे, जिनमें 403 गैर-जनजातीय और 107 जनजातीय क्षेत्रों के हैं। 

    इनके मानदेय में 500 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि

    कैबिनेट ने मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप एसएमसी शिक्षकों (टीजीटी, सीएंडवी, जेबीटी, प्रवक्ता, डीपीई), आईटी कंप्यूटर शिक्षकों, मिड-डे मील कार्यकर्ताओं और पार्ट टाइम वाटर कैरियर्स के मानदेय में 500 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि की मंजूरी दी है। यह बढ़ेतरी 1 अप्रैल से लागू होगी। 

    विद्यार्थी ऋण योजना में संशोधन, आय सीमा बढ़ाई

    कैबिनेट ने डॉ. यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना में संशोधन करते हुए लाभार्थियों के लिए परिवार की आय सीमा 4 लाख से बढ़ाकर 12 लाख रुपये वार्षिक कर दी। अब स्नातकोत्तर के लिए भी 1 प्रतिशत ब्याज दर पर शिक्षा ऋण की सुविधा उपलब्ध होगी।

