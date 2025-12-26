हिमाचल भाजपा का संगठन विस्तार, प्रदेश व जिला स्तर पर नियुक्तियां; पार्टी ने घोषित की नई टीम
जागरण संवाददाता, शिमला। भाजपा ने संगठन को और अधिक सशक्त, व्यापक और प्रभावी बनाने की दिशा में विभिन्न प्रकोष्ठों में प्रदेश एवं जिला स्तर पर पदाधिकारियों की नियुक्तियों की घोषणा की है। प्रदेश नेतृत्व से विचार-विमर्श के उपरांत ये नियुक्तियां की गईं, जो तत्काल प्रभाव से लागू होंगी।
इसमें पूर्व-कर्मचारी प्रकोष्ठ भाजपा प्रदेश पूर्व-कर्मचारी प्रकोष्ठ के प्रदेश सह-संयोजक सुरेन्द्र ठाकुर ने बताया कि प्रदेश सह-संयोजकों के रूप में सुमन बन्याल, राम स्वरूप ठाकुर, सुभाष पुरोहित, सुभाष शास्त्री, राजेन्द्र शर्मा, अर्जुन सिंह, गोपाल झिल्लटा, मीमांशी शर्मा शाह, जीएल वर्मा, रवि वर्मा, अमित शर्मा (आईटी) एवं राकेश कपूर (सोशल मीडिया) को दायित्व सौंपा गया है।
जिला संयोजकों में मंडी से हरीश चंद ठाकुर, कुल्लू से प्रेम कुमार, ऊना से हरभजन सिंह, सोलन से जयचन्द शर्मा, कांगड़ा से ब्रह्मानन्द, पालमपुर से विजय कुमार गुलेरिया, सुंदरनगर से चमन शर्मा, लाहौल-स्पीति से रमेश माल्टा, चंबा से उत्तम चंद, शिमला से मदन शर्मा, बिलासपुर से लेख राम कोडल, हमीरपुर से सतीश गौतम, नूरपुर से गुरवचन सिंह वेदी, किन्नौर से जगत सिंह नेगी, सिरमौर से राजेन्द्र सिंह (बब्बी) तथा देहरा से धर्मवीर सिंह को नियुक्त किया गया है।
गोवंश प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक अशोक शर्मा ने बताया कि प्रदेश सह-संयोजकों के रूप में अरविंद शर्मा, दिक्षित नारायण, मनोहर लाल शर्मा, भूपेन्द्र सिंह एवं शिमला देवी को जिम्मेदारी दी गई है।
जिला स्तर पर मंडी से ललित कुमार, कुल्लू से सचिन सूद (संयोजक) व विशाल शर्मा (सह-संयोजक), ऊना से विवेक (संयोजक) व ब्रिज बाला (सह-संयोजक), सोलन से राजन सिंह (संयोजक) व अशोक कुमार (सह-संयोजक), पालमपुर से दीपक नाग (संयोजक) व रजनीश (सह-संयोजक), लाहौल-स्पीति से शेर लाल, शिमला से ब्रिजमोहन शर्मा (संयोजक) को नियुक्त किया गया है।
सत्य कंवर (सह-संयोजक), बिलासपुर से रूप लाल शर्मा (संयोजक) व गौरव सिंह (सह-संयोजक), हमीरपुर से राजेश कुमार (संयोजक) व हंसराज लाल (सह-संयोजक), नूरपुर से नरेंद्र शर्मा (संयोजक) व राज कुमार शर्मा (सह-संयोजक), महासू से मोती राम नेगी (संयोजक) व राजेन्द्र नेटा (सह-संयोजक), किन्नौर से अनुराग नेगी (संयोजक) व श्याम सोसायन (सह-संयोजक), सिरमौर से सुरेश शर्मा (संयोजक) व अजय गुप्ता (सह-संयोजक) तथा देहरा से जितेन्द्र कुमार (संयोजक) व पवन कुमार (सह-संयोजक) नियुक्त किए गए हैं।
व्यापार प्रकोष्ठ
प्रदेश संयोजक गोविंद ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सह-संयोजक के रूप में शम्भू गुप्ता और विनीत गोयल को दायित्व सौंपा गया है। जिला संयोजकों में मंडी से आशुतोष पाल, कुल्लू से गोपाल बदवा, ऊना से मोहन लाल, सोलन से पंकज वर्मा, कांगड़ा से रोहित कुमार को नियुक्त किया गया है।
पालमपुर से राजकुमार मंगलानी, सुंदरनगर से अनिल सूद, लाहौल-स्पीति से वरुण महंत, चंबा से विजेन्द्र शर्मा, शिमला से संजय कालिया, बिलासपुर से नरेन्द्र पंडित, हमीरपुर से सुनील कुमार सोनी, नूरपुर से अनीश महाजन, महासू से हेमन्त शेली, किन्नौर से विपिन नेगी तथा सिरमौर से मनीष अग्रवाल को नियुक्त किया गया है।
शिक्षक प्रकोष्ठ
प्रदेश संयोजक पुरुषोत्तम शर्मा ने बताया कि प्रदेश सह-संयोजकों के रूप में देवेंद्र कोटला, रविन्द्र सिंह, रमेश ज्योति, सुमन शर्मा, डॉ. हेमराज राणा, अश्वनी डडवाल, वर्षा ठाकुर, प्रो. प्रदीप कुमार वैद्य, ज्ञान चंद तथा विद्या नंद शर्मा को जिम्मेदारी दी गई है। जिला स्तर पर शिमला से भाग चंद चौहान (संयोजक) व गंगा राम शर्मा (सह-संयोजक), महासू से पिताम्बर
पंचायतीराज प्रकोष्ठ
प्रदेश संयोजक विनोद ठाकुर ने बताया कि प्रदेश सह-संयोजकों के रूप में रमेश शर्मा, सुखदेव विजय भट्ट, मंगल राम शर्मा, सिकन्दर कुमार एवं चन्द्र मोहन शर्मा को जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह से जिलों की जिम्मेवारी दी है।
