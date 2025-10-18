Language
    हिमाचल भाजपा ने संगठनात्मक जिलों के प्रभारी किए नियुक्त, कांगड़ा का प्रभार सुमित को, चेतन बरागटा को बड़ी जिम्मेदारी

    By Rohit Nagpal Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 05:25 PM (IST)

    हिमाचल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने संगठनात्मक जिलों के लिए नए प्रभारियों की नियुक्ति की है। कांगड़ा जिले का प्रभार सुमित शर्मा को सौंपा गया है, जबकि चेतन बरागटा को सोशल मीडिया और आईटी विभाग का प्रभारी बनाया गया है। अन्य जिलों में भी प्रभारियों और सह-प्रभारियों की नियुक्ति की गई है, जिसका उद्देश्य संगठन को मजबूत करना है।

    Hero Image

    हिमाचल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डाॅ. राजीव बिंदल, सांसद अनुराग ठाकुर व पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर।

    जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने शनिवार को प्रदेश संगठन में नए जिला प्रभारियों और सह-प्रभारियों की नियुक्तियां की हैं। इन नियुक्तियों का उद्देश्य संगठन को और अधिक सक्रिय, समन्वित और जमीनी स्तर पर मजबूत बनाना है। वहीं, चेतन बरागटा को भाजपा का सोशल मीडिया एवं आईटी प्रभारी नियुक्त किया गया है।

    सुमित शर्मा कांगड़ा जिले के प्रभारी नियुक्त

    इसमें चंबा जिले का प्रभारी शिशु धर्मा और सह-प्रभारी रमेश राणा होंगे। कांगड़ा जिले का प्रभारी सुमित शर्मा और सह-प्रभारी संजीव शर्मा को बनाया गया है। नूरपुर के प्रभारी पुरुषोत्तम गुलेरिया और सह-प्रभारी विनय शर्मा होंगे, जबकि पालमपुर के प्रभारी राजेश ठाकुर और सह-प्रभारी पंकज जम्वाल नियुक्त किए गए हैं। देहरा जिले का प्रभारी महेन्द्र धर्माणी और सह-प्रभारी अजय ठाकुर को बनाया गया है। 

    बलदेव भंडारी मंडी के प्रभारी

    लाहुल-स्पीति के प्रभारी अखिलेश कपूर और सह-प्रभारी रणवीर सिंह होंगे। कुल्लू  जिले में बिहारी लाल शर्मा और प्रियंता शर्मा सह-प्रभारी रहेंगी। मंडी में प्रभारी बलदेव भंडारी और सह-प्रभारी भीम सेन को जिम्मेदारी दी गई है। सुंदरनगर जिले के प्रभारी तिलकराज शर्मा, कुसुम सदरेट सह प्रभारी होंगी। 

    अमित ठाकुर को हमीरपुर का प्रभार

    हमीरपुर में प्रभारी अमित ठाकुर और प्रियव्रत शर्मा सह-प्रभारी नियुक्त किया गया है। ऊना के प्रभारी रश्मिधर सूद और सह-प्रभारी विशाल चौहान होंगे। बिलासपुर जिले का प्रभारी पायल वैद्य और सह-प्रभारी देशराज शर्मा को बनाया गया है। सिरमौर में प्रभारी डॉ. संजय ठाकुर और सह-प्रभारी रोकश डोगरा होंगे।

    सोलन में राजपाल सिंह को जिम्मेदारी

    सोलन जिले का प्रभारी राजपाल सिंह और सह-प्रभारी वंदना योगी को जिम्मेदारी दी गई है। महासू के प्रभारी डॉ. सिकंदर कुमार और सह-प्रभारी आशुतोष वैद्य होंगे।

    सुरेश चंदेल शिमला में

    शिमला जिले में प्रभारी सुरेश चंदेल और सह-प्रभारी नितेन कुमार को नियुक्त किया गया है। किन्नौर जिले का प्रभारी अजय राणा और सह-प्रभारी विजय परमार होंगे।

