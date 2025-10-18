हिमाचल भाजपा ने संगठनात्मक जिलों के प्रभारी किए नियुक्त, कांगड़ा का प्रभार सुमित को, चेतन बरागटा को बड़ी जिम्मेदारी

जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने शनिवार को प्रदेश संगठन में नए जिला प्रभारियों और सह-प्रभारियों की नियुक्तियां की हैं। इन नियुक्तियों का उद्देश्य संगठन को और अधिक सक्रिय, समन्वित और जमीनी स्तर पर मजबूत बनाना है। वहीं, चेतन बरागटा को भाजपा का सोशल मीडिया एवं आईटी प्रभारी नियुक्त किया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सुमित शर्मा कांगड़ा जिले के प्रभारी नियुक्त इसमें चंबा जिले का प्रभारी शिशु धर्मा और सह-प्रभारी रमेश राणा होंगे। कांगड़ा जिले का प्रभारी सुमित शर्मा और सह-प्रभारी संजीव शर्मा को बनाया गया है। नूरपुर के प्रभारी पुरुषोत्तम गुलेरिया और सह-प्रभारी विनय शर्मा होंगे, जबकि पालमपुर के प्रभारी राजेश ठाकुर और सह-प्रभारी पंकज जम्वाल नियुक्त किए गए हैं। देहरा जिले का प्रभारी महेन्द्र धर्माणी और सह-प्रभारी अजय ठाकुर को बनाया गया है।

बलदेव भंडारी मंडी के प्रभारी लाहुल-स्पीति के प्रभारी अखिलेश कपूर और सह-प्रभारी रणवीर सिंह होंगे। कुल्लू जिले में बिहारी लाल शर्मा और प्रियंता शर्मा सह-प्रभारी रहेंगी। मंडी में प्रभारी बलदेव भंडारी और सह-प्रभारी भीम सेन को जिम्मेदारी दी गई है। सुंदरनगर जिले के प्रभारी तिलकराज शर्मा, कुसुम सदरेट सह प्रभारी होंगी।