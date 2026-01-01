3 से 5 जनवरी तक शिमला में होगा हिम एमएसएमई फेस्ट 2026 का आयोजन, हिमाचल के छोटे उद्योगों को मिलेगा वैश्विक बाजार

Language
    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 08:10 PM (IST)

    हिमाचल में तीन से पांच जनवरी तक शिमला में हिम एमएसएमई फेस्ट-2026 का होगा आयोजन।

    राज्य ब्यूरो, शिमला। प्रदेश में उद्यमिता और एमएसएमई क्षेत्र को मजबूती देने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए हिमाचल सरकार तीन से पांच जनवरी तक शिमला में हिम एमएसएमई फेस्ट-2026 का आयोजन करने जा रही है। मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि यह आयोजन प्रदेश के लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्यमों को राष्ट्रीय ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने का सशक्त माध्यम बनेगा।

    उन्होंने कहा कि यह महोत्सव केवल एक व्यापारिक आयोजन नहीं, बल्कि प्रदेश के हजारों छोटे उद्यमियों, कारीगरों और स्टार्ट-अप्स के सपनों को साकार करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। ‘पहाड़ों का हुनर अब वैश्विक मंच पर’ थीम के साथ आयोजित हो रहा यह फेस्ट आत्मनिर्भर हिमाचल के संकल्प को साकार करने की दिशा में नवाचार, उद्यमिता और समावेशी विकास को बढ़ावा देगा।

    उन्होंने बताया कि फेस्ट के दौरान स्टार्ट-अप अवार्ड, सम्मान समारोह और सांस्कृतिक संध्याओं का आयोजन भी किया जाएगा। इन कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदेश की समृद्ध लोक कलाओं, हस्तशिल्प और पारंपरिक उत्पादों को मंच मिलेगा। साथ ही महिला उद्यमिता, ग्रामीण उद्यम और वन डिस्ट्रिक वन प्रोडक्ट (ओडीओपी) को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाएगा।

    उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि तीन दिवसीय हिम एमएसएमई फेस्ट-2026 में फैक्ट्री आउटलेट्स और प्रदर्शनी स्टॉलों के माध्यम से प्रदेश के विविध उत्पादों का प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि उद्योग विभाग ग्रीन मोबिलिटी, फार्मास्यूटिकल्स, डेयरी, फूड प्रोसेसिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक चिप जैसे उभरते क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने के लिए विशेष प्रयास कर रहा है।

    हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि फेस्ट के दौरान बायर-सेलर मीट, ज्ञान सत्र और नेटवर्किंग कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिससे विशेष रूप से महिलाओं और ग्रामीण उद्यमियों को नए व्यापारिक अवसर मिलेंगे। इससे न केवल रोजगार सृजन को बल मिलेगा, बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी। कुल मिलाकर, हिम एमएसएमई फेस्ट-2026 हिमाचल के हुनर, नवाचार और उद्यमिता को नई पहचान देने वाला मंच साबित होने जा रहा है।