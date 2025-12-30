हिम एमएसएमई फेस्ट 2026: शिमला में निवेश और औद्योगिक विकास पर मुख्यमंत्री सुक्खू करेंगे संवाद

राज्य ब्यूरो, शिमला। मुख्य सचिव संजय कुमार गुप्ता ने आगामी हिम एमएसएमई फेस्ट-2026 और संबंधित अंतर-विभागीय बिंदुओं की प्रगति की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। यह फेस्ट 3 से 5 जनवरी तक शिमला के रिज और पीटरहाफ होटल में आयोजित होगा।

मुख्य सचिव ने कहा कि हिम एमएसएमई फेस्ट-2026 का एक प्रमुख आकर्षण उद्योग विभाग, प्रदेश सरकार द्वारा 4 जनवरी को पीटरहाफ होटल, शिमला में ‘सीईओ इंटरेक्शन-निवेश एवं औद्योगिक विकास के लिए रणनीतिक नेतृत्व संवाद’ का आयोजन है। संवाद मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू की उपस्थिति में आयोजित होगा।

प्राथमिकता वाले यह विशेष नेतृत्व संवाद उभरते क्षेत्रों फार्मास्यूटिकल्स, ग्रीन मोबिलिटी, फूड प्रोसेसिंग, डेयरी, डेटा सेंटर्स और डिफेंस से भारत एवं विदेश के प्रमुख मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सीईओ), प्रबंध निदेशकों, प्रोमोटरों और उद्योग नेताओं को एक साथ सामने लेकर आएगा। इसे एक संरचित व्यवसाय-से-सरकार (बी2जी) मंच के रूप में परिकल्पित किया गया है, जो राज्य में निवेश अवसरों, नीति प्रोत्साहनों, नियामक सुधारों और दीर्घकालिक औद्योगिक विकास संभावनाओं पर सार्थक चर्चाओं को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखता है।

यह पहल राज्य सरकार की सहयोगी शासन व्यवस्था, निवेशक-केंद्रित नीति निर्माण और कारोबार सुगमता के प्रति प्रतिबद्धता को समक्ष रखती है, जो प्रदेश को भविष्य में सतत एवं वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धा निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करेगी। मुख्य सचिव ने कहा कि इस संवाद का उद्देश्य उद्योगपतियों एवं सरकार के बीच प्रत्यक्ष समन्वय स्थापित करना, निवेशकों की अपेक्षाओं एवं दृष्टिकोण को जानना और प्रमुख निवेश, औद्योगिक क्लस्टर और मूल्य-श्रृंखला एकीकरण विशेषकर एमएसएमई से जुड़े विनिर्माण क्षेत्रों के अवसरों को सामने लाना है।

यह बड़े उद्यमों एवं स्थानीय एमएसएमई के बीच सहयोग को प्रोत्साहित कर समावेशी एवं सतत औद्योगिक विकास को गति प्रदान करेगा। उद्योग निदेशक डॉ. यूनुस ने प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इसमें राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय उद्योग जगत के उद्योगपतियों की भागीदारी, उद्योग विभाग द्वारा नीति संबोधन एवं विज़न प्रस्तुति, क्षेत्र-विशिष्ट गोलमेज चर्चाएं, उद्योग नेताओं एवं वरिष्ठ अधिकारियों के बीच बैठकें तथा सहयोग/समझौता ज्ञापनों (एमओसी/एमओयू) एवं निवेश प्रस्ताव घोषणाओं के लिए मंच शामिल हैं।