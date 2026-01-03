Language
    शिमला में हिम एमएसएमई फेस्ट 2026 का भव्य शुभारंभ, रिज मैदान पर बना 4000 शॉल का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड

    By Jagran News Edited By: Shivaji Mishra
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 03:15 PM (IST)

    शिमला में हिम एमएसएमई फेस्ट 2026 का ऐतिहासिक आगाज हुआ। रिज मैदान पर 4000 शॉल प्रदर्शित कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया, जो स्वयं सहायता समूहों द्वार ...और पढ़ें

    शिमला में हिम एमएसएमई फेस्ट 2026 का भव्य शुभारंभ

    जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला शनिवार से एक ऐतिहासिक और यादगार आयोजन की साक्षी बन गई है। हिम एमएसएमई फेस्ट 2026 का अभी औपचारिक शुभारंभ भी नहीं हुआ, इससे पहले ही एक बड़ा तमगा इस आयोजन को मिल गया है।

    एक साथ 4 हजार शॉल प्रदर्शित

    शिमला के रिज मैदान पर एक साथ 4 हजार शॉल प्रदर्शित की गई। यह 12 जिलों में स्वयं सहायता समूह व अन्य उद्यमियों ने तैयार की है। खास बात ये है कि सभी शाल खड्डी में तैयार की है। एक साथ स्टॉल पर इतनी शॉल प्रदर्शित करने का यह रिकॉर्ड बना है, जिसे गिनिज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। इस का सर्टिफिकेट भी आयोजकों को मिल गया है।

    शाम 4 बजे कार्यक्रम का शुभारंभ 

    मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू उद्घाटन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित होंगे, जबकि उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान बतौर विशेष अतिथि उपस्थित होंगे। शनिवार शाम 4 बजे वे कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। यह आयोजन हिमाचल प्रदेश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए एक नई दिशा तय करेगा।

    आयोजन प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत, हिमाचल प्रदेश के उद्योग विभाग के प्रयास से आयोजित यह फेस्ट हिमाचल को एक मजबूत एमएसएमई राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।

    दोपहर से जश्न शुरू, लोक संस्कृति की दिखी झलक

    फेस्ट के पहले दिन, दोपहर 2 बजे से रिज मैदान पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रंगारंग शुरुआत हुई। प्रदेश के विभिन्न जिलों की लोक संस्कृति, पारंपरिक नृत्य, संगीत और कला के माध्यम से हिमाचल प्रदेश की आत्मा मंच पर जीवंत हुईं। यह सांस्कृतिक प्रस्तुति पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए एक यादगार अनुभव बनीं।

    शाम को सम्मान समारोह का आयोजन

    शाम 4 बजे से 7:40 बजे तक फेस्ट का सबसे खास आकर्षण रहेगा। इस अवसर पर स्टार्टअप अवॉर्ड्स के जरिए प्रदेश के नवाचारी युवाओं और उभरते उद्यमियों को सम्मानित किया जाएगा।

    मेड इन हिमाचल की झलक

    कल्चरल फैशन शो में हिमाचली परिधानों और डिजाइनों के माध्यम से ‘मेड इन हिमाचल’ की झलक आधुनिक अंदाज में देखने को मिलेगी। यह समारोह इस बात का प्रतीक होगा कि हिमाचल में परंपरा और आधुनिक उद्यमिता साथ-साथ आगे बढ़ रही हैं।

    स्टार नाइट में सजेगी संगीतमय शाम

    शाम को कल्चरल ईवनिंग आयोजित होगी। इस अवसर पर आयोजित स्टार इवेंट आयोजित किया जाएगा, जहां संगीत, मनोरंजन और रोशनी का भव्य संगम रिज मैदान को उत्सव स्थल में बदल देगा। यह स्टार नाइट फेस्ट में आए उद्यमियों, कारीगरों, पर्यटकों और शिमलावासियों के लिए खास आकर्षण होगी। पंजाबी गायक गैरी संधू स्टार नाइट के मुख्य आकर्षण होंगे।

    • पहले दिन का कार्यक्रम: एमएसएमई एवं स्टार्टअप प्रदर्शनी का आयोजन होगा। इसके साथ जीआई -टैग उत्पाद की प्रदर्शनी लगेगी।
    • दूसरे दिन का कार्यक्रम: दूसरे दिन ई-कॉमर्स एवं खरीदार विक्रेता संवाद होगा और सीईओ लीडरशिप डायलॉग होगा। इसमें मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे व कम्पनी के प्रतिनिधि से संवाद करेंगे।
    • तीसरे दिन का कार्यक्रम: तीसरे दिन एमओयू होंगे। कंपनी के प्रतिनिधि अधिकारियों के साथ बैठकें करेंगे। सांस्कृतिक संध्याएं एवं स्टार नाइट्स रोजाना होगी।

    लोकल से ग्लोबल मंच

    हिम एमएसएमई फेस्ट केवल उत्सव नहीं, भविष्य की नींव है। हिम एमएसएमई फेस्ट 2026 केवल मनोरंजन या प्रदर्शनी तक सीमित नहीं है। यह आयोजन स्थानीय कारीगरों और उद्यमियों को बाज़ार से जोड़ने, युवाओं को स्टार्टअप के लिए प्रेरित करने और ‘लोकल से ग्लोबल’ की सोच को ज़मीन पर उतारने का सशक्त मंच है।