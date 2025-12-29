IGMC शिमला डॉक्टर हड़ताल पर RDA में मतभेद? CM सुक्खू के आश्वासन के बाद हड़ताल खत्म, कुछ सदस्य अभी भी अड़े

जागरण संवाददाता, शिमला। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज (आईजीएमसी) शिमला की रेजिडेंट डाक्टर्स एसोसिएशन (आरडीए) ने मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू के आश्वासन के बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल वापस ले ली है। आरडीए ने कहा कि मुख्यमंत्री ने डॉ. राघव नरूला की बर्खास्तगी पर विस्तृत जांच शुरू करने और बर्खास्तगी के आदेश को रद करने का आश्वासन दिया है, इसके बाद यह निर्णय लिया है। आरडीए ने इसे जनहित में उठाया कदम बताया। सोमवार से अब ओपीडी आरंभ होने से मरीजों को राहत मिलेगी।

आरडीए आईजीएमसी शिमला के अध्यक्ष डॉ. सोहिल शर्मा, महासचिव डॉ. आदर्श शर्मा और उपाध्यक्ष डॉ. मधुप अरोड़ा ने रविवार को जारी बयान में कहा कि जब तक डॉ. राघव के बर्खास्तगी आदेश को रद नहीं किया जाता तब तक एसोसिएशन जांच प्रक्रिया पर नजर बनाए रखेगी। तीन जनवरी को बैठक कर आगामी रणनीति बनाई जाएगी। आरडीए ने प्रदेश और देशभर के रेजिडेंट डॉक्टरों का आभार जताया है।

एसोसिएशन ने एचपीएमओए, सेमडिकोट, राज्य के मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन और अन्य सभी संगठनों का भी धन्यवाद किया, जिन्होंने आरडीए का समर्थन किया। आरडीए पदाधिकारियों का कहना है कि उनका संघर्ष किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, बल्कि न्याय, पारदर्शिता और डॉक्टरों की गरिमा की रक्षा के लिए है। यदि जांच प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं होती है या आश्वासन के अनुरूप कार्रवाई नहीं की जाती है तो भविष्य में आंदोलन का विकल्प खुला रहेगा। आरडीए ने मामले के शीघ्र और न्यायपूर्ण समाधान की उम्मीद जताई।

कब-कब क्या हुआ 24 दिसंबर को आईजीएमसी शिमला में डाक्टर व मरीज में मारपीट का वीडियो सामने आया था। अस्पताल प्रशासन ने डॉ. राघव नरूला को निलंबित कर दिया। 25 दिसंबर को डॉ. राघव को बर्खास्त कर दिया था। सीएम के पुन: जांच के आश्वासन के बाद भी 26 दिसंबर को बर्खास्तगी के विरोध में सामूहिक अवकाश किया। हिमाचल प्रदेश मेडिकल आफिसर एसोसिएशन (एचपीएमओए) से जुड़े डाक्टर भी सामूहिक अवकाश पर रहे।

27 दिसंबर को आरडीए, एचपीएमओए और स्टेट एसोसिएशन आफ मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज टीचर्स (सेमडिकोट) हड़ताल पर चले गए। रूटीन की सेवाएं बंद रखीं। इससे आईजीएमसी सहित प्रदेश के कई अस्पतालों में ओपीडी, वैकल्पिक आपरेशन और नियमित सेवाएं बाधित रहीं, जिससे मरीजों को परेशान होना पड़ा। हालांकि आपातकालीन सेवाएं लगातार जारी रखी गई थीं।

कुछ सदस्य हड़ताल वापसी का कर रहे विरोध आरडीए के कुछ सदस्य अब भी हड़ताल वापस लेने के निर्णय से सहमत नहीं हैं। इनका कहना है कि जब तक डॉ. राघव की बर्खास्तगी का आदेश वापस नहीं लिया जाता वे मांगों से पीछे नहीं हटेंगे। उनका तर्क है कि सरकार ने एकतरफा कार्रवाई की है और डॉक्टरों की बात को गंभीरता से नहीं सुना।

इसी मुद्दे पर आईजीएमसी परिसर में डॉक्टरों ने देर रात तक नारेबाजी की। सरकार से मांग की कि डॉ. राघव की बर्खास्तगी को तुरंत वापस लिया जाए, साथ ही प्रदेश के सभी अस्पतालों में डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए ठोस नीति और सुरक्षा प्रोटोकाल लागू किए जाएं।

आश्वासन के बाद हड़ताल पर जाने की नहीं थी जरूरत : सीएम रविवार को दिल्ली से लौटते के बाद मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा था कि डॉक्टर चाहते हैं कि बातचीत से समाधान निकले तो उन्हें हड़ताल समाप्त कर ड्यूटी ज्वाइन करनी होगी। हड़ताल वापस लेने के बाद ही वह डॉक्टरों से बातचीत करेंगे। डॉक्टरों को दोबारा जांच का आश्वासन दिया था इसके बावजूद उन्हें हड़ताल पर जाने की जरूरत नहीं थी। डॉक्टरों को सुरक्षा देना सरकार का दायित्व है। सरकार प्रदेश की 75 लाख जनता के साथ है। डॉक्टर व मरीज सभी मेरे परिवार के सदस्य हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, मेडिकल कॉलेज व सरकारी अस्पतालों में उपचार के लिए गरीब परिवार से संबंध रखने वाले लोग आते हैं। यदि डॉक्टर उनसे प्यार से बात कर ले तो 50 प्रतिशत वे वैसे ही ठीक हो जाते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा, किसी का करियर बर्बाद करना सरकार की मंशा नहीं है। इस घटना के बाद डॉक्टर उनसे मिलने आए थे। उनसे कहा था कि 27 दिसंबर को पांच बजे या 28 को बैठक करेंगे। आईजीएमसी के सीनियर डॉक्टरों के अनुरोध पर उसी दिन मुलाकात कर आश्वासन दिया कि मामले की दोबारा जांच की जाएगी। बावजूद इसके डॉक्टर हड़ताल पर चले गए। सरकार कई बार अपने निर्णय की समीक्षा करती है।

मुख्यमंत्री ने कहा, आईजीएमसी मामले में स्थिति भिन्न है। कई बार मरीज की हालत खड़े होने लायक नहीं होती। यहां पर डॉक्टर का व्यवहार उचित नहीं था। यदि वह चाहते तो वरिष्ठ चिकित्सक को अवगत करवा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा न कर हाथ उठाया जो गलत है। सुक्खू ने कहा, जब वह विधायक थे तो किसी मरीज से मिलने आईजीएमसी गए थे। वहां देखा सीनियर रेजिडेंट 48 घंटे की ड्यूटी दे रहे थे।