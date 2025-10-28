हिमाचल में अब हाईवे पर गाड़ी रोककर वीडियो या रील बनाई तो होगी FIR, डीजीपी अशोक तिवारी ने SP और NHAI को भी दिए निर्देश
हिमाचल प्रदेश में हाईवे पर वाहन रोककर वीडियो या रील बनाने पर अब एफआईआर दर्ज होगी। डीजीपी अशोक तिवारी ने सड़क सुरक्षा को खतरे को देखते हुए यह सख्त कदम उठाया है। पर्यटन सीजन में यातायात बाधित होने की समस्या को देखते हुए सभी एसपी और एनएचएआई को कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती बरती जाएगी।
राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश में अब हाईवे और फोरलेन पर गाड़ी रोककर रील या वीडियो बनाना भारी पड़ेगा। प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने ऐसे मामलों पर सीधी एफआईआर दर्ज करने के निर्देश जारी किए हैं। मनाली-कीरतपुर फोरलेन पर हाल ही में 22 वर्षीय छात्र की रील बनाते समय हुई दर्दनाक मौत के बाद पुलिस ने यह कड़ा कदम उठाया है।
पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी ने सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को सख्त निर्देश दिए हैं कि हाईवे और फोरलेन मार्गों पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाए। उन्होंने कहा कि कुछ सेकंड की रील या सोशल मीडिया पोस्ट के लिए अपनी जान जोखिम में डालना मूर्खता है, जिंदगी किसी भी ट्रेंड या लाइक से कहीं ज्यादा कीमती है।
बढ़ेगी निगरानी और पेट्रोलिंग
पुलिस मुख्यालय ने हाईवे और फोरलेन मार्गों पर पेट्रोलिंग बढ़ाने और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी तेज करने के निर्देश दिए हैं। जो लोग खतरनाक या संवेदनशील स्थानों पर गाड़ी रोककर रील या वीडियो बनाते हैं, उनके खिलाफ तुरंत और सख्त कार्रवाई की जाएगी।
चेतावनी बोर्ड लगाने के निर्देश
साथ ही, पुलिस ने एनएचएआई और स्थानीय प्रशासन को ऐसे स्थानों को 'नो स्टॉपिंग, नो फोटोग्राफी' जोन घोषित कर चेतावनी बोर्ड लगाने के निर्देश भी दिए हैं।
युवाओं के लिए जागरूकता अभियान
पुलिस अब स्कूलों, कॉलेजों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से युवाओं को संदेश देगी कि 'सड़कें यात्रा के लिए हैं, स्टंट या रील बनाने के लिए नहीं।' इसके लिए पुलिस विभाग, परिवहन विभाग और स्थानीय प्रशासन संयुक्त रूप से एक सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान भी चलाएंगे, ताकि ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति रोकी जा सके।
'हाईवे और फोरलेन पर गाड़ी रोककर रील बनाने वालों के खिलाफ अब कड़ी पुलिस कार्रवाई होगी। सभी पुलिस अधीक्षकों को स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं।'
-अशोक तिवारी, पुलिस महानिदेशक, हिमाचल प्रदेश।
