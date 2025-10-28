हिमाचल में अब हाईवे पर गाड़ी रोककर वीडियो या रील बनाई तो होगी FIR, डीजीपी अशोक तिवारी ने SP और NHAI को भी दिए निर्देश

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश में अब हाईवे और फोरलेन पर गाड़ी रोककर रील या वीडियो बनाना भारी पड़ेगा। प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने ऐसे मामलों पर सीधी एफआईआर दर्ज करने के निर्देश जारी किए हैं। मनाली-कीरतपुर फोरलेन पर हाल ही में 22 वर्षीय छात्र की रील बनाते समय हुई दर्दनाक मौत के बाद पुलिस ने यह कड़ा कदम उठाया है।



पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी ने सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को सख्त निर्देश दिए हैं कि हाईवे और फोरलेन मार्गों पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाए। उन्होंने कहा कि कुछ सेकंड की रील या सोशल मीडिया पोस्ट के लिए अपनी जान जोखिम में डालना मूर्खता है, जिंदगी किसी भी ट्रेंड या लाइक से कहीं ज्यादा कीमती है।

