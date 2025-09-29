Language
    'पेपर में नंबर कम आए, इसलिए...', शिमला के रूट्स कंट्री स्कूल में हरियाणवी छात्रा की मौत मामले में खुलासा

    By rohit nagpal Edited By: Gurpreet Cheema
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 07:38 PM (IST)

    हिमाचल में शिमला के कोटखाई में रूट्स कंट्री स्कूल की छात्रा की मौत मामले में कुछ खुलासे हुए हैं। जांच में पता चला है कि छात्रा कम अंक आने से परेशान थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की और घटनास्थल से सबूत जुटाए। पोस्टमार्टम के बाद शव को हरियाणा ले जाया गया। पुलिस आत्महत्या के कारणों की जांच कर रही है। मामला रहस्यमय बना हुआ है।

    स्कूल की छात्राएं बोलीं, कम अंक आने से परेशान थी छात्रा

    संवाद सूत्र, कोटखाई। शिमला के कोटखाई उपमंडल के बाघी में नामी रूट्स कंट्री स्कूल की छात्रा की मौत मामले में यह बात सामने आई है कि वह कम अंक आने के कारण परेशान थी। छात्रा के मामा ने छात्राओं से बातचीत करने पर बताया कि कम अंक आने के कारण छात्रा परेशान थी।

    स्कूल प्रबंधन व पुलिस ने पूरा सहयोग दिया है। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज (आइजीएमसी) शिमला में पोस्टमार्टम के बाद स्वजन छात्रा का शव लेकर हरियाणा के पानीपत लौट गए हैं।

    पुलिस ने रविवार देर रात तक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और स्कूल प्रबंधन व विद्यार्थियों से पूछताछ की। पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र कर जांच के लिए फोरेंसिक लैब भेज दिए हैं। अब पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है।

    डीएसपी ठियोग सिद्धार्थ शर्मा ने बताया कि मामले की जांच जारी है। उन्होंने बताया कि जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगा कि आत्महत्या के कारण क्या थे। 16 वर्षीय छात्रा का शव रविवार सुबह छह बजे के करीब छात्रावास के नीचे भूमि पर मिला है।

    पुलिस को घटनास्थल पर सुसाइड नोट नहीं मिला है। बताया जा रहा है कि छात्रा दो वर्ष से उक्त स्कूल में पढ़ रही थी। कुछ दिन पहले ही वह घर से स्कूल लौटी थी। इस दौरान उसने दो पदक जीते थे। स्वजन का कहना है कि बेटी ने स्कूल में किसी तरह की परेशानी का जिक्र नहीं किया है। उसने यह कदम क्यों उठाया, अभी तक रहस्य बना हुआ है।