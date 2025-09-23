Language
    'बाहरी कंपनियों को लाभ पहुंचाकर युवाओं के साथ धोखा...', देवभूमि क्षत्रिय संगठन का हिमाचल सरकार पर आरोप

    By Rohit Sharma Edited By: Anku Chahar
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 06:48 PM (IST)

    देवभूमि क्षत्रिय संगठन ने प्रदेश सरकार पर युवाओं को रोजगार न देने का आरोप लगाया है। संगठन के पंकज शर्मा ने मित्र योजनाओं में कम दिहाड़ी पर सवाल उठाए और आउटसोर्सिंग के बजाय सीधी भर्ती की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं के साथ धोखा कर रही है और बाहरी कंपनियों को लाभ पहुंचा रही है। संगठन ने सरकार से युवाओं को रोजगार देने की मांग की।

    देवभूमि क्षत्रिय संगठन ने हिमाचल सरकार पर युवाओं को धोखा देने के आरोप लगाए हैं (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, शिमला। देवभूमि क्षत्रिय संगठन ने आरोप लगाया है कि प्रदेश सरकार युवाओं को नौकरी नहीं परेशान किया जा रहा है। संगठन के जिला मीडिया अधिकारी पंकज शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार जब से सत्ता में आई है तब से हिमाचल के बेरोजगार युवाओं के साथ धोखा ही कर रही है।

    कभी वन मित्र, पशु मित्र, हर विभाग में मित्र ही मित्र यह जितने भी मित्र रखे जा रहे हैं इनकी एक दिन की दिहाड़ी 167 रुपए कुछ पैसे बनती है जो लेबर एक्ट के अधीन भी नहीं आती, एक तरफ तो प्रदेश सरकार 425 रुपए दिहाड़ी की घोषणा करती है तो दूसरी तरफ जो विभागों में मित्र रखे जा रहे हैं। इनके साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है।

    वर्तमान सरकार किस मुंह से रोजगार कह रही है। राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के प्रेस सचिव पंकज शर्मा ने कहा कि प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारी की नियुक्ति भी वर्तमान सरकार को स्वयं करनी चाहिए किसी कंपनी को टेंडर दे कर लाभ पहुंचाने से अच्छा है।

    राज्य सरकार खुद सीधी भर्ती से युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवायें पूर्व की भाजपा सरकार और वर्तमान की कांग्रेस सरकार की ऐसी क्या मजबूरी होती है की प्रदेश में रोजगार देने के लिए किसी बाहरी कंपनी का सहारा लेना पड़ता है।