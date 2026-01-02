Language
    धर्मशाला छात्रा की मौत मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का आया बयान, सुक्खू सरकार से की ये बड़ी मांग 

    By Anil Thakur Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 06:54 PM (IST)

    प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने धर्मशाला कॉलेज में छात्रा की कथित रैगिंग के बाद हुई मौत पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने इस गंभीर मामले की गहन जा ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    धर्मशाला छात्रा की मौत मामले में क्या बोले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, शिमला। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने धर्मशाला कॉलेज में छात्रा के साथ हुई कथित तौर पर रैगिंग और उसके बाद हुई उसकी मौत पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। अपने बयान में विनय कुमार ने कहा कि इस घटना से वह बहुत आहत और दुखी हूं, इस पूरे मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए।

    एक कॉलेज में छात्रा के साथ दुर्व्यवहार और जिस प्रकार से उस छात्रा ने अस्पताल में एक बयान दिया है, बहुत ही गंभीर मामला है। विनय कुमार ने प्रशासन से इस पूरे मामले की जल्द जांच करने व पीड़ित परिवार को न्याय देने की मांग की है।

    उन्होंने कहा है कि इस प्रकार की घटना हमारे प्रदेश व समाज के लिये बहुत ही पीड़ादायक है और जो भी इस मामले में दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिए।

    उन्होंने प्रशासन से ऐसे किसी भी मामले की किसी भी सूचना पर त्वरित कार्रवाई करने को कहा है, जिससे भविष्य में ऐसी कोई दुखद घटना न हो। विनय कुमार ने कहा है कि कांग्रेस सरकार ऐसे मामलों के प्रति बहुत ही संवेदनशील है और मुझे उम्मीद है कि सरकार इस पर जल्द कड़ी कार्रवाई करेगी।