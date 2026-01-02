धर्मशाला छात्रा की मौत मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का आया बयान, सुक्खू सरकार से की ये बड़ी मांग 

राज्य ब्यूरो, शिमला। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने धर्मशाला कॉलेज में छात्रा के साथ हुई कथित तौर पर रैगिंग और उसके बाद हुई उसकी मौत पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। अपने बयान में विनय कुमार ने कहा कि इस घटना से वह बहुत आहत और दुखी हूं, इस पूरे मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए।

एक कॉलेज में छात्रा के साथ दुर्व्यवहार और जिस प्रकार से उस छात्रा ने अस्पताल में एक बयान दिया है, बहुत ही गंभीर मामला है। विनय कुमार ने प्रशासन से इस पूरे मामले की जल्द जांच करने व पीड़ित परिवार को न्याय देने की मांग की है।