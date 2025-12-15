मोदी के खिलाफ नारेबाजी पर संग्राम, हिमाचल भाजपा के पूर्व अध्यक्ष बोले- कांग्रेस इस स्तर तक गिर गई; माफी मांगें सोनिया व सुक्खू

जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं शिमला से सांसद सुरेश कश्यप ने कांग्रेस की हालिया रैली में लगाए गए आपत्तिजनक नारों को लेकर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की रैली में जिस प्रकार “मोदी, तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी” जैसे नारे लगाए गए, वे न केवल रिकॉर्ड पर हैं, बल्कि कांग्रेस की सोच, संस्कार और मानसिकता को भी पूरी तरह उजागर करते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कांग्रेस की हताशा का प्रमाण सुरेश कश्यप ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ इस प्रकार की भाषा का प्रयोग और मृत्यु की कामना करना घोर निंदनीय, शर्मनाक और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। यह नामदारों की झुंझलाहट और हताशा का स्पष्ट प्रमाण है कि बार-बार जनता द्वारा नकारे जाने के बाद कांग्रेस अब इस स्तर तक गिर चुकी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने राजनीति का स्तर इतना नीचे गिरा दिया है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती।

दोनों सदन में विरोध दर्ज उन्होंने कहा कि इस गंभीर घटना को लेकर लोकसभा और राज्यसभा दोनों में कड़ा विरोध दर्ज किया गया। राज्यसभा में सदन के नेता एवं भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कांग्रेस पार्टी की नेता सोनिया गांधी से देश से माफी मांगने की मांग की।

राजनीति के पतन का सबसे घिनौना उदाहरण वहीं लोकसभा में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कांग्रेस की रैली में प्रधानमंत्री मोदी के लिए कब्र खोदे जाने जैसे नारे लगना राजनीति के पतन का सबसे घिनौना उदाहरण है।

सीएम सुक्खू पर भी साधा निशाना सुरेश कश्यप ने कहा कि दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित कांग्रेस रैली में पूरा शीर्ष नेतृत्व एवं हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू और उनके सभी विधायक मौजूद थे, इसके बावजूद इस तरह के नारे लगना यह दर्शाता है कि कांग्रेस नेतृत्व या तो मौन समर्थन दे रहा था या जानबूझकर इस घृणित राजनीति को बढ़ावा दे रहा था। इससे अधिक शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण घटना देश के लिए और कुछ नहीं हो सकती।