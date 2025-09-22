बेटी का एडमिशन कराने पत्नी के साथ लंदन पहुंचे सीएम सुक्खू, हिमाचल के लोगों से की मुलाकात

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लंदन में हिमाचली समुदाय से मुलाकात की। लोगों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और हिमाचली व्यंजन परोसे। सुक्खू ने संस्कृति के प्रसार के लिए आभार जताया। वह अपनी बेटी के दाखिले के सिलसिले में लंदन गए हैं और जल्द ही भारत लौटेंगे जहां उन्हें नादौन में एक विवाह समारोह और मशोबरा में एक कार्यक्रम में शामिल होना है।

राज्य ब्यूरो, शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लंदन में रह रहे हिमाचली लोगों से मुलाकात की। इस दौरान हिमाचली लोगों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया तथा हिमाचल प्रदेश के व्यंजन भी परोसे। शिमला से संबंध रखने वाले पूर्ण भारद्वाज ने अपनी लिखी पुस्तक द हिमालयन बांड भी भेंट की।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस अवसर पर कहा कि हिमाचल प्रदेश के लोग पूरे विश्व में हिमाचली टोपी, पहाड़ी व्यंजन और मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने विश्व के अलग-अलग कोनों में रहकर देश और प्रदेश की संस्कृति का प्रचार एवं प्रसार करने के लिए लोगों का आभार जताया।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपनी बेटी का दाखिला लंदन स्कूल आफ इकोनामिक्स में करने के लिए विदेश गए हैं। उनकी बेटी ने एलएलएम की परीक्षा पास करने के बाद कठिन प्रवेश प्रक्रिया के बाद यहां दाखिला पाया है। इस कारण मुख्यमंत्री सुक्खू अपनी पत्नी व विधायक कमलेश ठाकुर के साथ लंदन पहुंचे हैं। उनका 27 सितंबर को लंदन से दिल्ली पहुंचने का कार्यक्रम है। इसके बाद वह 28 सितंबर को मुख्यमंत्री का अपने गृह क्षेत्र नादौन में एक विवाह समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है।