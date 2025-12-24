शिमला में CM सुक्खू ने किया विंटर कार्निवाल 2025 का आगाज, 24 घंटे खुले रहेंगे ढाबे और होटल

जागरण संवाददाता, शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने बुधवार को शिमला में नगर निगम शिमला के विटर कार्निवाल का शुभारम्भ किया। सांस्कृतिक परेड को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। सांस्कृतिक परेड में सभी जिला के सांस्कृतिक दलों ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने गेयटी में चित्रकला प्रदर्शनी और टाउन हाल के समीप महानाटी और होम गार्ड इंटर बटालियन बैंड प्रतिस्पर्धा का अवलोकन भी किया। मुख्यमंत्री ने चिट्टा मुक्त हिमाचल थीम के साथ कार्निवाल के सफल आयोजन के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी।

कार्निवाल के दौरान मुख्यमंत्री ने पर्यटकों से संवाद भी किया और उनके अनुभव जाने। उन्होंने कहा कि सैलानियों को मनोरंजन के लिए ये कार्यक्रम किया है। उन्होंने बेहतर स्वास्थ्य लाभ के लिए सैलानियों को हिमाचल आने का न्यौता दिया। इससे सैलानी हिमाचल की संस्कृति के बारे में जान सके। सैलानी यहां स्वच्छ हवा का लाभ ले सकते हैं।

सैलानियों के साथ हिमाचल के लोग शांति बनाकर रखे, सैलानी भी किसी तरह की हुड़दंग बाजी न करे। ढाबा व होटल दिन रात खुले रहेंगे। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में आने वाले पर्यटकों का स्वागत करते हुए कहा कि हिमाचल की शांत वादियां और शुद्ध हवा से उन्हें निश्चित रूप से आनंद के साथ-साथ बेहतर स्वास्थ्य की अनुभूति भी प्राप्त होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पर्यटक मेहमानों को कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। विंटर कार्निवाल शिमला के माध्यम से पर्यटकों को पहाड़ों की रानी शिमला में आकर्षण के विभिन्न आयाम उपलब्ध करवाये गए हैं।

इसी तरह धर्मशाला में कार्निवाल का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे आयोजनों के माध्यम से क्षेत्र की आर्थिकी को संबल मिलता है। पर्यटकों के आवागमन में हर वर्ष बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। प्रदेश में ईको टूरिज्म की अपार संभावनाओं को देखते हुए नई संशोधित ईको टूरिज्म नीति अधिसूचित की गई है। इसके तहत वन विभाग द्वारा 11 ईको टूरिज्म स्थलों का आवंटन कर दिया गया है और 27 अन्य स्थलों के आवंटन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। वर्ष 2023 से नवम्बर, 2025 तक लगभग 6 करोड़ रुपये विभिन्न ईको-टूरिज्म गतिविधियों से अर्जित किए गए हैं।