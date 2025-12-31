Language
    BJP हिमाचल में संगठन को मजबूत करने में जुटी, एससी-ओबीसी-एसटी मोर्चों की नई कार्यकारिणी घोषित

    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 09:18 PM (IST)

    भाजपा हिमाचल प्रदेश ने अपने अनुसूचित जाति, ओबीसी और अनुसूचित जनजाति मोर्चों की प्रदेश कार्यकारिणी, पदाधिकारियों और जिलाध्यक्षों की घोषणा की है। अनुसूच ...और पढ़ें

    Hero Image

    संजय कुमार बने भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष।

    जागरण संवाददाता, शिमला। भाजपा के अनुसूचित जाति, ओबीसी एवं अनुसूचित जनजाति मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी, पदाधिकारियों एवं जिलाध्यक्षों की घोषणा की गई है। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मनीष चौहान ने बताया कि प्रदेश उपाध्यक्ष संजय कुमार, इंटरनेट मीडिया सह संयोजक विसन लाल एवं बबली, आईटी सह संयोजक सुरेंद्र कुमार, राकेश अत्री, गोविंद भारद्वाज, हरीश कुमार एवं संजय सिंह को नियुक्त किया है।

    राजिंदर झल्ला, बालकर राम, खीरामणि, रमेश चंद, जैरी भारद्वाज, सुर्जन कुमार, मदन सकलानी, यशपाल, मदन लाल, उमेश नाथ, लेखराज, भीम सिंह, महेंद्र सिंह, जय चंद घांटा, संदीप मंगल, नंदलाल, रतन सिंह, मोती राम कालटा, नीमा जस्टा, अशोक विक्रम, गोपाल चौहान, टेक चंद, जवाहर, सुनील कुमार एवं तरसेम लाल को कार्यकारिणी सदस्य बनाया है।

    ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रामलोक धनोटिया ने बताया कि संतोष चौधरी को प्रदेश सचिव, सुनील शर्मा को प्रदेश प्रवक्ता और बलवंत कमल को इंटरनेट मीडिया सह प्रभारी नियुक्त किया है। कार्यकारिणी सदस्यों में खेमनंद शर्मा, कमल चंद, नरेश शर्मा एवं निशा भुल्लर को शामिल किया है।

    शिमला जिलाध्यक्ष धर्म प्रकाश वर्मा और मंडी जिलाध्यक्ष द्रौपदी शर्मा को नियुक्त किया है। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुनील नेगी ने संजीव चौधरी को प्रदेश उपाध्यक्ष, रण सिंह चौहान एवं रमेश जयराम को प्रदेश सचिव, आशीष ठाकुर एवं बद्री राम को प्रदेश प्रवक्ता नियुक्त किया है।

    कार्यकारिणी सदस्यों में नसीब चौधरी, गुरबख्श सिंह, पवन बग्गा, अर्जुन सिंह, कर्म सिंह, कंवर प्रदीप सिंह, भूपेंद्र कंवर, नितिन, राकेश कपूर, जोगिंदर चारक, विनय सेन नेगी, संजीव कुमार, ललित कुमार, गंगा राम, कांशी राम, विनोद ठाकुर, ओमप्रकाश, रत्न लाल, चंपा छेरिंग, हरदेव, संजीव कुमार एवं सुरज कुमार को शामिल किया है।