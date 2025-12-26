शिमला: एस्मा के बावजूद प्रदेशभर में हड़ताल पर उतरे एंबुलेंस कर्मचारी, किन मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे?

जागरण संवाददाता, शिमला। प्रदेशभर में 108 एवं 102 एंबुलेंस कर्मचारी यूनियन दो दिन की हड़ताल पर चली गई है। सीटू के बैनर तले प्रदेश में कार्यरत सैकड़ों कर्मचारी श्रम कानूनों व न्यायिक आदेश को लागू करने, न्यूनतम वेतन व प्रताड़ना बंद करने सहित अन्य मांगों के समाधान के लिए 27 दिसंबर की शाम आठ बजे हड़ताल पर रहेंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस दौरान प्रदेशभर में एंबुलेंस सेवाएं बाधित रहेंगी। कर्मचारियों को हड़ताल पर न जाने के लिए एस्मा लगाया गया है। हड़ताल के दौरान दोनों दिन जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन होंगे। वहीं शिमला में नेशनल हेल्थ मिशन प्रबंध निदेशक कार्यालय व सोलन के धर्मपुर में मेडस्वान कंपनी मुख्यालय पर प्रदर्शन होगा। यूनियन ने चेतावनी दी कि अगर मांगें नहीं मानी तो निर्णायक संघर्ष होगा।