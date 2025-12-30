Language
    हिमाचल प्रदेश: 32 हजार युवाओं को मिलेगा रोजगार, 683 औद्योगिक परियोजनाओं को मिली हरी झंडी

    By Jagran News Edited By: Shivaji Mishra
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 01:22 PM (IST)

    हिमाचल प्रदेश सरकार की 'इंडस्ट्री थ्रू इनविटेशन' पहल सफल रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि पिछले तीन वर्षों में 14 हजार करोड़ रुपये ...और पढ़ें

    683 औद्योगिक परियोजनाओं को स्वीकृति से 32 हजार युवाओं को रोजगार (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार की 'इंडस्ट्री थ्रू इनविटेशन' पहल सफल साबित हो रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि पिछले तीन वर्षों में 14 हजार करोड़ रुपये की 683 औद्योगिक परियोजनाओं को मंजूरी मिली है, जिससे 32,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। 

    ₹5 हजार करोड़ का MoU साइन

    मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार देश व विदेशों के निवेशकों को आकर्षित करने के लिए आउटरीच कार्यक्रम व दौरे आयोजित कर रही है। उनके मुताबिक, दुबई और जापान जैसे वैश्विक बाजारों और मुंबई जैसे घरेलू निवेश केंद्रों से पिछले तीन वर्षों में 5,000 करोड़ रुपये से अधिक के प्रतिबद्धता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए गए हैं। 

    संवाद के जरिए से सरकार पर्यावरण अनुकूल परिवहन, एमएसएमई और स्टार्टअप को सशक्त बनाने, हरित ऊर्जा और ग्रीन हाइड्रोजन में निवेश आकर्षित करने और सतत अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना तैयार कर रही है।

    1,607 स्वरोजगार इकाइयों को मंजूरी

    उन्होंने बताया कि ग्रामीण उद्यमिता (Rural Startups) को सुदृढ़ बनाने के लिए 1,642 करोड़ रुपये के प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजे हैं, जिनमें से प्रारंभिक फंडिंग के रूप में 109.34 करोड़ रुपये प्राप्त हो चुके हैं। आइआइटी मंडी, आइआइएम सिरमौर और एम्स बिलासपुर जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में 14 इनक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए गए हैं। 

    वर्तमान में 107 स्टार्टअप सफलतापूर्वक शुरू किए गए हैं, जबकि 407 को शुरू करने की प्रक्रिया जारी है। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत राज्य सरकार ने 373.87 करोड़ रुपये निवेश की 1,607 स्वरोजगार इकाइयों को मंजूरी दी है।