हिमाचल में शिक्षकों को बड़ी सौगात, 779 लेक्चरर और हेडमास्टर बने प्रधानाचार्य; तत्काल प्रभाव से पदोन्नति
हिमाचल प्रदेश सरकार ने 267 स्कूल लेक्चरर और 512 मुख्य अध्यापकों को प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नत किया है। कुल 779 पदोन्नत प्रधानाचार्य शैक्षणिक सत्र स ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, शिमला। राज्य सरकार ने 267 स्कूल लेक्चरर और 512 मुख्य अध्यापकों पदोन्नत किया है। पदोन्नत कर इन्हें प्रधानाचार्य बनाया है। सचिव शिक्षा विभाग राकेश कंवर की ओर से पदोन्नति सूची जारी कर दी है।
शिक्षा विभाग ने विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों के आधार पर पकुल 779 लेक्चरर-हेडमास्टर को प्रिंसिपल बनाया है। शिक्षा विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि मौजूदा शैक्षणिक सत्र पूरा होने तक सभी पदोन्नत प्रिंसिपल अपने वर्तमान पोस्टिंग प्लेस पर लेक्चरर-हेडमास्टर के रूप में ही कार्य करते रहेंगे। विभाग ने तर्क दिया है कि बीच सत्र में 779 प्रिंसिपलों का स्थानांतरण शैक्षणिक गतिविधियों को प्रभावित कर सकता है, जिससे छात्रों की पढ़ाई बाधित होगी।
आदेश में स्पष्ट किया गया कि प्रमोट प्रिंसिपल को FR-22 के तहत वेतन निर्धारण का विकल्प अधिसूचना जारी होने की तारीख से एक महीने के भीतर देना होगा। सभी को उप निदेशक सचिव शिक्षा कार्यालय में नियुक्ति रिपोर्ट देनी ईमेल के माध्यम से भेजनी होगी। इसके बाद, संबंधित डिप्टी डायरेक्टर सभी प्रधानाचार्य की जॉइनिंग रिपोर्ट बनाकर 15 दिन के भीतर निदेशक स्कूल शिक्षा को भेजेगे।
