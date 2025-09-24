Language
    मंडी: ऊहल नदी में मिली अज्ञात लाश, SDRF ने कड़ी मशक्कत के बाद निकाला शव

    By Mukesh Kumar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 07:03 PM (IST)

    मंडी के सात मील में ऊहल नदी में एक अज्ञात शव मिला। एसडीआरएफ की टीम ने रोप लोंचर तकनीक का उपयोग करके शव को बाहर निकाला। ब्यास नदी का बहाव तेज होने के कारण बचाव कार्य चुनौतीपूर्ण था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है लेकिन अभी तक शव की पहचान नहीं हो पाई है।

    सात मील में एसडीआरएफ ने कड़ी मशक्कत से निकाला शव (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, मंडी। सदर मंडी के सात मील में ऊहल नदी में अज्ञात शव बरामद हुआ। इस शव का निकालने के लिए एसडीआरएफ के जवानों ने जहां नई तकनीक का सहारा लिया, वहीं ब्यास व ऊहल का बहाव अधिक होने के कारण अपनी जान जोखिम में भी डाली।

    दोपहर बाद पंडोह पुलिस को सूचना मिली की सात मील में जहां ऊहल और ब्यास नदी का संगम होता है, वहां पर एक अज्ञान शव फंसा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम एसडीआरएफ के जवानों के साथ मौके पर पहुंची। नदी का बहाव तेज होने के कारण दूसरी ओर जाना मुश्किल था, लेकिन डीएसपी खजानाराम के नेतृत्व में हैड कांस्टेबल मदन लाल, बलविंद्र ठाकुर, नवीन कुमार, दविंद्र कुमार और कांस्टेबल संजयकुमार, राजेश, नरेंद्र, विक्रांत, विजयक ुमार, महेंद्र पालसरा, पवन रांगड़ा, देसराज, ललित नायक चुनी लाल व हरविंद्रने इस अभियान को अंजाम दिया।

    इसमें तेज बहाल के बीच आठ जवान नदी के पार गए और उसके बाद रोप लोंचर की मदद से रस्सी उन तक पहुंचाई गई। इसके बाद शव को नदी से निकाला गया। शव किसी पुरुष का है लेकिन उसकी पहचान नहीं हो पाई है।