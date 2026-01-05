मंडी: सुंदरनगर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से दो साल तक दुष्कर्म, अश्लील तस्वीरें वायरल करने की धमकी

Language
    By Kulbhushan Chabba Edited By: Shivaji Mishra
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 06:12 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, मंडी। सुंदरनगर के बीएसएल कॉलोनी थाना क्षेत्र की एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने फगवाओं निवासी एक युवक पर मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है। 

    महिला का कहना है कि आरोपी लक्ष्मी दत्त पिछले दो साल से उसका यौन शोषण कर रहा था और अब उसकी अश्लील तस्वीरें इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित करने की धमकी दे रहा है।

    पुलिस को दी शिकायत पर महिला ने बताया कि वह आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में कार्य करती है। वह आरोपी लक्ष्मी दत को पिछले 2 साल से जानती है। वह पिछले 2 साल से उसका यौन शोषण कर रहा था।

    युवती ने कहा, ''पिछले साल वह लक्ष्मी दत के साथ घूमने मनाली गई थी। कुछ दिन वहां रहने के बाद वह सुंदरनगर अपने घर लौट आई। उसके बाद से उसने आरोपी से बात करना बंद कर दिया था।''

    उसने आरोप लगाया कि युवक अलग-अलग नबंरों से फोन कर उसे परेशान कर रहा है। आरोपी उसकी तस्वीरों को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी भी दे रहा है।

    कॉलोनी थाना पुलिस ने महिला की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।