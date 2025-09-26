'खुशी के मौके पर जबरन पैसे वसूलने और धमकाने पर कानूनी कार्रवाई...', मंडी में किन्नर अखाड़े की साध्वी शोभा ठाकुर ने उठाई आवाज

किन्नर अखाड़े की साध्वी शोभा ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में खुशी के मौकों पर जबरन बधाई वसूली के खिलाफ आवाज उठाई है। उन्होंने कहा कि किन्नरों द्वारा जबरदस्ती पैसे मांगने और धमकाने की घटनाओं पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साध्वी शोभा ठाकुर ने लोगों से स्वेच्छा से बधाई देने और किसी भी तरह के दबाव में न आने की अपील की है।

संवाद सहयोगी, सुंदरनगर। हिमाचल प्रदेश में खुशी के मौकों पर जबरन और अत्यधिक बधाई वसूलने की बढ़ती शिकायतों के बीच किन्नर अखाड़े की साध्वी शोभा ठाकुर ने एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने न केवल हिमाचल के लोगों को ऐसे दबाव के खिलाफ जागरूक किया है, बल्कि स्पष्ट शब्दों में कहा है कि 21,000 से 1,00,000 रुपये तक की जबरन उगाही करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

समाज सेवी साध्वी शोभा ठाकुर ने कहा कि बधाई हमेशा श्रद्धा और स्वेच्छा पर निर्भर होना चाहिए न कि धमकी के डर पर। ठाकुर ने कहा कि यह बेहद दुखद है कि जिन घरों में खुशी आई होती है। वहां किन्नर जबरदस्ती उन्हें डरा-धमका कर मनमानी रकम वसूलते हैं। उन्होंने अधिक की मांग को जबरन वसूली करार दिया। उन्होंने कहा कि लोग किसी भी किन्नर के झांसे में न आएं।